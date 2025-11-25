波蘭學者示警：中國持續擴大在歐洲情報活動 比公開承認深入、複雜

中國五星旗和歐盟旗。（彭博檔案照）

波蘭的國際關係學者近日提出警告，中國正透過結合人力情報來源和商業、學術關係，擴大在歐洲各地的複雜、長期情報網絡，其深入和複雜性，超過多個歐洲政府公開承認的程度。

《基輔郵報》23日報導，波蘭亞捷隆大學國際研究與發展中心主任格拉波夫斯基（Dr. Marcin Grabowski）接受波蘭公共電視台英語頻道（TVP World）訪問，指出中國在歐洲的情報活動正變得愈加複雜和深入，結合傳統人力情報來源，和學術網、商業關係，以及利用歐洲開放性長期建立的影響力。他說，儘管網路竊密大幅受到關注，但是近期歐洲發生的數起案例顯示，北京提高對人力情報來源的投資，其手法是透過通常看來無害的角色，如研究人員、學生、企業代表或智庫人員，耐心培養長期關係。

格拉波夫斯基指出，與俄羅斯情報活動相比，中國的活動在歐洲機構內部面臨的阻礙較少，過去與中國在學術、科技領域的合作在歐洲廣泛受到鼓勵，近年這態度雖然出現改變，但是過去建立起來的接觸管道還在，尤其是在研究發展領域。他舉出日前英國情報機關警告，以獵人頭顧問提供優渥職缺為誘餌，接觸英國國會職員的例子；他也曾在學術活動，遇過事後被懷疑代表中國官方行事的「學生」。

他說，中國的諜報策略是「長期布局」，利用外交掩護、商業活動和學術合作等，描繪歐洲決策機制和技術能力全貌。他表示，間諜活動如今已成國際政治「自然的一環」，歐洲必須體認，中國在歐洲的情報活動，既非微不足道，也非新近才出現，而且是還在持續擴大。

