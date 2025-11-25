為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    和平計畫樂觀中藏隱憂 法新社：華府對基輔壓力仍在

    2025/11/25 22:44 編譯林家宇／綜合報導
    美烏日內瓦會談過程正面，和平計畫經初步調整後，更加符合烏方立場。（美聯社）

    美國與烏克蘭23日在日內瓦的和平計畫協商會議展現正面氛圍，談判官員對計畫修改抱持樂觀看法，原先的28點計畫經商議後已大幅調整為19點，且內容更符合基輔當局立場。但「法新社」引述知情人士說法，雖然華府在日內瓦會談中減輕對烏克蘭的施壓力度，無直接威脅基輔若不願簽署協議便切斷援助，但「總體壓力」沒有消失，烏方對於拒絕協議的後果也心知肚明。

    澤倫斯基24日向瑞典國會發表視訊演說時強調，和平計畫的主要問題在於克里姆林宮要求國際承認其所佔領的烏國領土，「邊界不能以武力改變，支持這項歐洲同樣主張的原則至關重要」。川普同日在社群媒體發文，對和平計畫可能出現的突破抱持謹慎樂觀態度，「直到親眼目睹前別輕易相信，但某些好事或許正在發生」。

    歐洲官員指出，最新19點草案似已移除有關歐洲安全與凍結俄國資產的條款，焦點主要置於烏克蘭。但對白宮而言，問題在於若納入更多烏克蘭立場，就會降低俄國接受的可能性。

