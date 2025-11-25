為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    東南亞中資礦場造成環境衝擊 學者示警河川汙染加劇

    2025/11/25 22:46 編譯林家宇／綜合報導
    研究發現流經泰緬的「郭河」已受到稀土開採所導致的汙染。（路透）

    研究發現流經泰緬的「郭河」已受到稀土開採所導致的汙染。（路透）

    隨著稀土在全球地緣政治的戰略地位與日俱增，開採與加工所造成的汙染問題引發學者和居民關切。「路透」報導，由中國支持的新興稀土礦場在鄰近泰國山區邊境的緬甸東部林立，研究員對塔通（Tha Ton）等流經泰緬的「郭河」下游地區汙染情況感到憂心。從河中取得的汙染物樣本顯示存在與稀土和金礦有關的化學物質砷，以及鏑與鋱等重稀土元素。

    今年檢測郭河汙染的官方機構「泰國科學研究及創新辦公室」（TSRI）成員塔納蓬（Tanapon Phenrat）警告，在緬甸郭河源頭的稀土、金礦開採2年便造成眼下顯著的污染結果，除非停止開採，否則汙染程度將劇烈上升。

    泰國副總理蘇查特（Suchart Chomklin）表示，曼谷政府已設立三個全新的任務小組與國際協調合作，監控礦場的健康衝擊，並為郭河、賽河、湄公河和薩爾溫江的沿岸社群取得替代供應。中國外交部回應表示未注意到相關情事，強調中方始終要求海外中企依照當地法律和規範進行生產和商業活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播