東南亞中資礦場造成環境衝擊 學者示警河川汙染加劇

研究發現流經泰緬的「郭河」已受到稀土開採所導致的汙染。（路透）

隨著稀土在全球地緣政治的戰略地位與日俱增，開採與加工所造成的汙染問題引發學者和居民關切。「路透」報導，由中國支持的新興稀土礦場在鄰近泰國山區邊境的緬甸東部林立，研究員對塔通（Tha Ton）等流經泰緬的「郭河」下游地區汙染情況感到憂心。從河中取得的汙染物樣本顯示存在與稀土和金礦有關的化學物質砷，以及鏑與鋱等重稀土元素。

今年檢測郭河汙染的官方機構「泰國科學研究及創新辦公室」（TSRI）成員塔納蓬（Tanapon Phenrat）警告，在緬甸郭河源頭的稀土、金礦開採2年便造成眼下顯著的污染結果，除非停止開採，否則汙染程度將劇烈上升。

泰國副總理蘇查特（Suchart Chomklin）表示，曼谷政府已設立三個全新的任務小組與國際協調合作，監控礦場的健康衝擊，並為郭河、賽河、湄公河和薩爾溫江的沿岸社群取得替代供應。中國外交部回應表示未注意到相關情事，強調中方始終要求海外中企依照當地法律和規範進行生產和商業活動。

