為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    金礦公司涉嚴重破壞環境 吉爾吉斯逮捕中籍執行長

    2025/11/25 22:02 中央社
    中亞國家吉爾吉斯當局今天表示，已逮捕一間金礦企業的中國籍執行長，該公司被指控造成「大規模」環境破壞。示意圖。（法新社）

    中亞國家吉爾吉斯當局今天表示，已逮捕一間金礦企業的中國籍執行長，該公司被指控造成「大規模」環境破壞。示意圖。（法新社）

    中亞國家吉爾吉斯的社會日益關注中國在當地影響力之際，吉國當局今天表示，已逮捕一間金礦企業的中國籍執行長，該公司被指控造成「大規模」環境破壞。

    法新社報導，中國近年對鄰國吉爾吉斯大舉投資數以億計美元，為大型基礎設施計畫提供資金，並在當地擴張採礦事業以取得關鍵礦產。

    中國與吉爾吉斯指出，兩國的合作關係對雙方都有利，但一些吉國民眾抱怨，中國勞工與企業湧入造成物價上漲和汙染惡化。

    吉爾吉斯國安機構透過聲明指出，Kemin Resource Group執行長本月20日遭到逮捕，此人管理的礦場被指控破壞數以千計平方公尺的土地，並向當局提供錯誤資訊。

    聲明還談到：「這座礦場的活動…造成特別大規模的破壞。」

    吉爾吉斯媒體今年稍早報導，當地居民曾抱怨礦業探勘作業汙染水源、威脅觀光業生計且可能加速冰河融化。

    北京當局尚未評論此事。

    不到兩週前，吉爾吉斯北部的中國與吉國建築工人才爆發過衝突，助長了吉國社群媒體上的反中情緒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播