深入內陸逾100公里！ 羅馬尼亞再遭無人機侵入批俄國挑釁

烏克蘭鄰國羅馬尼亞、摩爾多瓦，25日均傳無人機侵入領空。羅馬尼亞和執行北大西洋公約組織（NATO）空中警戒任務的德國緊急出動戰鬥機，因應在羅國的侵入事件。羅馬尼亞政府指這次無人機侵入，是歷來最深入該國，也是首次在白天發生，該國國防部長指控俄羅斯挑釁。

《路透》25日報導，羅馬尼亞國防部長莫斯特亞努（Ionut Mosteanu）表示，該架無人機已多次侵入該國空域，25日北約飛行員一度接近、準備予以擊落，但是最後因考量可能對地面人、物造成損害而未開火。之後在該國境內發現沒有爆炸裝置的無人機殘骸。

莫斯特亞努說，「我們正在因應俄羅斯對羅馬尼亞的又一次挑釁，是一架無人機，羅國軍方和德國的歐洲颱風戰鬥機本來試圖擊落」，「我推測，（飛行員）分析可能的附帶損害後，選擇不開火」。

羅國國防部表示，起初調派2架執行北約空中警戒任務的德國「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon），追蹤在東南部邊境土爾徹（Tulcea）侵入的無人機，該無人機後來回到烏國境內；但是之後雷達顯示在附近的加拉提（Galati）有第二起無人機侵入，隨即加派2架F-16和2架「颱風」戰鬥機，追蹤該無人機朝弗朗恰縣（Vrancea）飛去，該地未與烏克蘭接壤，位於內陸100多公里。

前一夜俄羅斯多架無人機攻擊鄰羅國邊界的烏克蘭港口，25日的侵入事件是烏俄戰爭以來，羅國通報的第13起類似事件，這次也是首次發生在白天，而且是侵入羅國領土最深的一次。

另外，根據《法新社》報導，位於羅馬尼亞和烏克蘭之間的摩爾多瓦，鄰近烏國的弗洛雷什蒂（Floresti）地區也有無人機殘骸墜落，該國總計發現6架無人機未經批准越過領空，外交部將為這起「嚴重侵犯」該國領空，召見俄羅斯大使。

