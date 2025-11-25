為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    深入內陸逾100公里！ 羅馬尼亞再遭無人機侵入批俄國挑釁

    2025/11/25 21:53 編譯管淑平／綜合報導
    羅馬尼亞空軍F-16戰機。（歐新社檔案照）

    羅馬尼亞空軍F-16戰機。（歐新社檔案照）

    烏克蘭鄰國羅馬尼亞、摩爾多瓦，25日均傳無人機侵入領空。羅馬尼亞和執行北大西洋公約組織（NATO）空中警戒任務的德國緊急出動戰鬥機，因應在羅國的侵入事件。羅馬尼亞政府指這次無人機侵入，是歷來最深入該國，也是首次在白天發生，該國國防部長指控俄羅斯挑釁。

    《路透》25日報導，羅馬尼亞國防部長莫斯特亞努（Ionut Mosteanu）表示，該架無人機已多次侵入該國空域，25日北約飛行員一度接近、準備予以擊落，但是最後因考量可能對地面人、物造成損害而未開火。之後在該國境內發現沒有爆炸裝置的無人機殘骸。

    莫斯特亞努說，「我們正在因應俄羅斯對羅馬尼亞的又一次挑釁，是一架無人機，羅國軍方和德國的歐洲颱風戰鬥機本來試圖擊落」，「我推測，（飛行員）分析可能的附帶損害後，選擇不開火」。

    羅國國防部表示，起初調派2架執行北約空中警戒任務的德國「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon），追蹤在東南部邊境土爾徹（Tulcea）侵入的無人機，該無人機後來回到烏國境內；但是之後雷達顯示在附近的加拉提（Galati）有第二起無人機侵入，隨即加派2架F-16和2架「颱風」戰鬥機，追蹤該無人機朝弗朗恰縣（Vrancea）飛去，該地未與烏克蘭接壤，位於內陸100多公里。

    前一夜俄羅斯多架無人機攻擊鄰羅國邊界的烏克蘭港口，25日的侵入事件是烏俄戰爭以來，羅國通報的第13起類似事件，這次也是首次發生在白天，而且是侵入羅國領土最深的一次。

    另外，根據《法新社》報導，位於羅馬尼亞和烏克蘭之間的摩爾多瓦，鄰近烏國的弗洛雷什蒂（Floresti）地區也有無人機殘骸墜落，該國總計發現6架無人機未經批准越過領空，外交部將為這起「嚴重侵犯」該國領空，召見俄羅斯大使。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播