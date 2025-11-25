為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蘇丹內亂未歇 美特使促兩大交戰方接受停火提案

    2025/11/25 23:43 中央社
    美國總統川普的非洲特使布洛斯與阿聯總統顧問加爾加希共同召開記者會。（法新社）

    美國總統川普的非洲特使布洛斯與阿聯總統顧問加爾加希共同召開記者會。（法新社）

    美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天表示，蘇丹兩大交戰方均尚未接受新的停火提案；他呼籲雙方無條件同意由華盛頓代表調停方所提出的計畫。

    法新社報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）上週訪問華府期間呼籲川普介入後，川普允諾會採取行動協助終結蘇丹內戰，促使各方重新展開促成停火的努力。

    美國特使布洛斯在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）向媒體表示：「我們呼籲雙方無條件接受人道停火。我們希望他們接受已遞交給他們的具體文本。」

    布洛斯與阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）共同召開記者會。幾天前，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）痛批布洛斯提出的最新提案，指控他只是機械地重複阿聯的論點。

    阿聯長期被指控向「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）提供武器，助「快速支援部隊」與政府軍交戰。阿聯否認這些指控。

    在政府軍總司令柏罕痛斥最新提案是「迄今最糟」一天之後，「快速支援部隊」在昨天宣布單方面停火3個月。

    這份計畫由美方代表「四方機制」（Quad）提出，成員包括美國、沙烏地阿拉伯、埃及與阿拉伯聯合大公國。

    至今的調停未能阻止柏罕的部隊與其前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）領導的「快速支援部隊」之間的戰鬥，雙方都希望在戰場上取得突破。

    美國總統川普的非洲特使布洛斯呼籲蘇丹兩大交戰方無條件同意由華盛頓代表調停方所提出的計畫。（路透）

    美國總統川普的非洲特使布洛斯呼籲蘇丹兩大交戰方無條件同意由華盛頓代表調停方所提出的計畫。（路透）

    在阿聯酋阿布達比舉行的關於蘇丹持續衝突的記者會上，阿聯酋總統外交顧問加爾加希向美國阿拉伯和非洲事務高級顧問布洛斯示意。（路透）

    在阿聯酋阿布達比舉行的關於蘇丹持續衝突的記者會上，阿聯酋總統外交顧問加爾加希向美國阿拉伯和非洲事務高級顧問布洛斯示意。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播