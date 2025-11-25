不是壓縮袋！旅客揭「行李收拾好法寶」：可壓、防水、還能洗衣

有網友分享除了「真空壓縮袋」之外的行李箱收納方式。（法新社）

「真空壓縮袋」是旅遊時收拾行李箱的好法寶，但近期有旅客找到同樣實用，卻稍微不同的收納工具。

英媒《每日郵報》報導，有網友在網路論壇Reddit上發文表示，自己已經不再使用「真空壓縮袋」來收拾行囊，取而代之的是用「獨木舟防水袋」壓縮、整理行李箱中的衣物。這位網友解釋，「獨木舟防水袋」不只防水還有不同大小和顏色，也可以自行調整想要壓掉的空氣，甚至能充當容器用來浸泡、洗衣服。

據報導，除了收納技巧之外，選擇具有多重用途、可以與多種衣物搭配的單品，同樣是收拾行李的技巧。冬天的黑色毛衣能在晚餐時穿得比較正式，也可以是白天輕鬆穿搭的選擇；既保暖又防水的多功能外套，還能省去攜帶多件外套的麻煩，而中性色的衣物能簡單與各種服裝搭配。

另外，還有旅遊專家建議用「垂直堆疊」來收拾，行李箱就能裝下更多的衣物。而長途飛行時，在行李中放入滴了精油的棉球，能避免行李箱裡的衣物長時間悶著，或者變得有些霉味。

防水袋除了能整理行李，也可以充當容器用來浸泡洗衣服。（法新社）

