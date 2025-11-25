為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不是壓縮袋！旅客揭「行李收拾好法寶」：可壓、防水、還能洗衣

    2025/11/25 23:07 即時新聞／綜合報導
    有網友分享除了「真空壓縮袋」之外的行李箱收納方式。（法新社）

    有網友分享除了「真空壓縮袋」之外的行李箱收納方式。（法新社）

    「真空壓縮袋」是旅遊時收拾行李箱的好法寶，但近期有旅客找到同樣實用，卻稍微不同的收納工具。

    英媒《每日郵報》報導，有網友在網路論壇Reddit上發文表示，自己已經不再使用「真空壓縮袋」來收拾行囊，取而代之的是用「獨木舟防水袋」壓縮、整理行李箱中的衣物。這位網友解釋，「獨木舟防水袋」不只防水還有不同大小和顏色，也可以自行調整想要壓掉的空氣，甚至能充當容器用來浸泡、洗衣服。

    據報導，除了收納技巧之外，選擇具有多重用途、可以與多種衣物搭配的單品，同樣是收拾行李的技巧。冬天的黑色毛衣能在晚餐時穿得比較正式，也可以是白天輕鬆穿搭的選擇；既保暖又防水的多功能外套，還能省去攜帶多件外套的麻煩，而中性色的衣物能簡單與各種服裝搭配。

    另外，還有旅遊專家建議用「垂直堆疊」來收拾，行李箱就能裝下更多的衣物。而長途飛行時，在行李中放入滴了精油的棉球，能避免行李箱裡的衣物長時間悶著，或者變得有些霉味。

    防水袋除了能整理行李，也可以充當容器用來浸泡洗衣服。（法新社）

    防水袋除了能整理行李，也可以充當容器用來浸泡洗衣服。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播