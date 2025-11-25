X新功能揭露帳號所在地 意外掀起「揪網軍」

社群平台X標誌。（法新社檔案照）

社群平台X最近推出的新功能，可揭露帳號使用者所在地，原本這項新措施意在提高帳號透明度，卻引發軒然大波，暴露出用戶形容的全球網軍農場以及影響力操作，其中包括假冒支持美國總統川普的帳號。

《法新社》25日報導，X產品負責人畢爾（Nikita Bier）上週末宣布這項新措施，開放用戶在「關於這個帳號」功能中，查看該帳號「所在國家或地區」，以提高該平台透明度。不過，新功能一上線，引發一波網路「偵查」，該平台上迅速出現大量發文，指數十名長期高喊「讓美國再次偉大」和「美國優先」口號的右翼網紅，其帳號所在地顯示位在奈及利亞、孟加拉或東歐。

請繼續往下閱讀...

媒體監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）利用這項功能分析，一些自稱在美國、實際是在海外操作的親川普帳號，過去15個月內共散布31則不實訊息，內容包括指控民主黨貪腐等。

X平台這項功能似乎也印證，研究人員去年在美國總統大選期間提出的警告，該警告指一批假稱為「支持川普的獨立女性」帳號的活動，這些盜用歐洲模特兒和網紅照片的帳號，是在海外操作。總部設於倫敦的非營利獨立機構「資訊韌性中心」（CIR）調查主任史崔克（Benjamin Strick）向法新社表示，「X的新帳號資訊功能顯示出，這些『美國』女性帳號，其實在泰國，有些還與緬甸有關連」；過去幾乎無法看到假帳號出自何地，「現在我們能看見，這些特定網絡的帳號，許多都與東南亞有關連，這讓我們離揭開誰在幕後操作又更近一步」。

一些右翼人士也指左派用戶似乎出自可疑地點。另外，有些擁有大量追隨者、卻顯然是偽裝者的帳號，在新功能推出後突然下架。一名用戶名稱冒充為川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）粉絲專頁的帳號，被發現所在地標示為奈及利亞後，也被停權。

在科技平台縮減內容管理，以及減少使用人工進行內容查驗之際，假資訊研究員已警告，俄羅斯、中國行為者伺機在西方國家製造政治混亂的威脅日增。部份用戶也批評這項功能，可能暴露威權國家異議人士或抗爭者所在地。對此，畢爾表示，在「言論會遭懲罰」的國家用戶，會提供只揭露大區域的隱私設定選項。

X提醒，帳號位置資訊「或許不精確，並且可能不時會改變」，可能受近期旅遊或暫時遷居影響，有些用戶透過VPN連線，也可能遮掩其真實位置。畢爾表示，這項功能尚有不完備之處，最晚25日前修正，確保「準確度將接近99.99%」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法