    首頁 > 國際

    南韓為何仇中情緒高漲？ 韓作家列「悲哀數據」：被討厭很正常！

    2025/11/25 23:25 即時新聞／綜合報導
    近年南韓反中集會增加。圖為今年10月底APEC領袖峰會在釜山登場，抗議者持美韓國旗和抗議中共的標語上街。（美聯社）

    近日不只日本，南韓社會反中情緒也高漲。旅日韓國作家崔碩榮週二（25日）分享相關報導，曝光中國人現在之所以讓韓國人反感的原因，直呼「被討厭是正常的」！

    崔碩榮25日在X平台轉發《共同社》24日有關「韓國反中仇恨正在擴大」的報導，直言在韓國的外國人族群當中，「某特定國家」就佔了37%，而且外籍人士犯罪案件中，該國家的人佔44%，當中超過一半是殺人案，此外這個國家的人在韓國領失業給付者佔78%、健保支出佔68%，「不管是哪一國的人，這些數字擺在那裡都會被討厭的吧！而且這個數字甚至不包含已經歸化的那10萬人……。」

    日韓網友紛紛留言，「而且他們總是自以為是，在別人的國家撒野、製造髒亂，覺得自己才是老大」、「這幾年全世界討厭中國的人越來越多」、「韓國被吃豆腐吃得太嚴重了，不阻止中國如此大規模的人口流動就危險了」。

    還有人在底下詢問Grok（馬斯克旗下xAI公司開發的生成式聊天機器人）崔碩榮講出的數字是否正確，Grok表示非常接近過往披露的數據，並列出相關資料佐證崔碩榮的說法。

