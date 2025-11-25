台版《怪物彈珠》分享玩家「8964顆寶玉」 全網驚︰小編辱華超勇！

今（25）日上午，台版《怪物彈珠》轉發一篇玩家截圖分享帳號寶玉數量累積了「8964顆」，圖文一出立即轟動全網。（圖擷取自@monsterstrike_tw Threads）

近來日本戰鬥RPG手遊《怪物彈珠》的台版官方，開設社群平台Threads帳號，平時除了分享活動資訊，也會轉發玩家們的遊玩貼文。今（25）日上午，台版《怪物彈珠》轉發一篇玩家截圖分享帳號寶玉數量累積了「8964顆」，圖文一出立即轟動全網，眾人也非常好奇小編是否知曉這組數字就是讓小粉紅聞風喪膽的「辱華咒語」。

台版《怪物彈珠》在今（25）日上午10點多，轉發一名玩家在日前曬出自己帳號現存的寶玉數量截圖，根據畫面顯示，該名玩家總計有「8964顆寶玉」，而玩家在看到這組數字後，則幽默自嘲「辱華了」。文章曝光後，合計吸引逾50萬人次瀏覽，大批玩家與其他網友好奇討論台版《怪物彈珠》轉發該文原因，還意外掀起兩極化論戰。

據了解，「8964」這組數字在中國社群網路被列為禁止出現的敏感詞之一，因為它代表發生於1989年6月4日的中國「六四天安門事件」縮寫。當年大批中國民眾上街發起反對貪腐、政治改革、爭取民主自由等訴求，卻遭中共政府派出解放軍血腥暴力鎮壓，並在此後36年間，嚴禁與這起事件有關的人事物歷史，出現在中國人民視野中。

一些網友指出，台版《怪物彈珠》還有來自香港與澳門的玩家，擔憂此事會觸動中國政府敏感的「文字獄神經」，進而把《怪物彈珠》強制下架，要求台版官方盡快刪除文章，「官方自斷財路哇操」、「中國人的錢是不想賺了」、「小編你是不是不想去香港做活動了」、「小編你發瘋啦不可以這樣子的啊」、「發瘋了喔，忘記繁中版除了台服玩家還有港澳」、「官方社群危機，怪蛋要被中國大陸抵制，賺不到米了」。

不過絕大多數的玩家與湊熱鬧網友，陸續發布各種歪樓留言來力挺台版《怪物彈珠》，「官方玩梗好喜」、「發瘋啦，我好喜」、「欠我下載是不是」、「信用分數-999999」、「嚴厲支持、不要冷靜」、「你是來騙我回鍋的嗎？」、「身為10年老玩家，更愛了」、「人生三大事：出生、辱華、死亡」、「我知道，這是接下來要送的寶珠數量，對吧」、「只要不違反中華民國法律以及圖奇社群規範我都支持」。

據悉，由日本MIXI公司開發的《怪物彈珠》（モンスターストライク、Monster Strike），在今年邁入營運13週年，身為日本長壽「轉蛋類」手遊之一，營運期間累積了相當龐大的人氣與知名度。此外，台版《怪物彈珠》於2014年起登台，至今仍持續吸引不少玩家遊玩；然而在中國，《怪物彈珠》卻2次遭遇停止營運收場的情況。

