驚奇！研究發現2/3犬種有狼基因 吉娃娃也有野性血脈

美國研究指出3分之2的現代犬品種身上都有狼的基因，連吉娃娃也有。（法新社檔案照）

不要小看你家那隻體型嬌小的吉娃娃，牠身上也流著狼的野性血脈。一份24日發表的美國研究，驚訝地發現，現代將近3分之2的家犬品種，身上都有可檢測出來的狼的去氧核糖核酸（DNA），包括吉娃娃。這些可測得的狼DNA，可能左右這些家犬的體型、嗅覺能力，甚至個性。

《法新社》24日報導，這份研究由美國「國立自然史博物館」（American Museum of Natural History）進行的研究指出，這些在家犬身上的狼DNA，並非2萬年前狗從狼演化而來時殘存的基因遺跡，而是家犬和野生狼在最近這幾千年雜交的結果。研究團隊分析公開可得資料庫中數千份狗和狼的基因組，發現逾64%的現代犬種都有狼的基因，就連體型迷你的吉娃娃，也帶有約0.2%的狼DNA。

請繼續往下閱讀...

狗與狼可交配產下後代，但是據信這兩物種雜交相當罕見。這份24日在《美國國家科學院學報》（PNAS）發表的研究報告第一作者、演化生物學家奧黛莉．林（Audrey Lin，譯音）在聲明中說，「在這份研究之前，主流科學觀點似乎認為，狗之所以為狗，是牠們體內沒有太多狼的DNA，甚至根本沒有」。

在所有家犬中，捷克斯洛伐克狼犬（Czechoslovakian wolfdog）和薩爾路斯狼犬（Saarloos wolfdog），擁有最多狼的DNA，比率高達40%。一般寵物品種，狼基因最多的是大英法三色獵犬（Grand Anglo-Français Tricolore），約有5%的狼DNA ；薩路基獵犬（Saluki）、阿富汗獵犬（Afghan hound）等主要仰賴視覺狩獵的「視覺獵犬」，身上狼基因比率也名列前茅。儘管有狼基因的狗狗，體型通常較大，不過，大型犬如聖伯納犬（Saint Bernard），就幾乎看不到狼的血脈痕跡。

這份研究也發現，在人類居住村落附近覓食，但是非人類飼養的「村莊犬」（village dog），100%都有狼的基因。研究報告共同作者、該博物館策展人基斯勒（Logan Kistler）推測，村莊犬有更多機會與狼交配，可能是狼基因進入家犬族群的管道。

研究團隊把分析結果與各犬種協會對狗狗性格的描述比對，有較多狼DNA的犬種，更常被形容為對陌生人有戒心、獨立、有距離感或具領域性；幾乎沒有狼基因的品種，則較常被描述為友善、親人和好訓練。不過基斯勒提醒，這些描述無法用來預測每一隻狗的實際行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法