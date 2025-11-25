為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    長途旅行最怕調時差！專家曝「1技巧」：3天就能搞定

    2025/11/25 20:35 即時新聞／綜合報導
    度假前的入睡時間對於避免時差不適至關重要。（美聯社）

    隨著年末將至，許多民眾都會安排長途的海外旅遊，但「時差問題」是旅客揮之不去的夢魘之一。對此，專家透露了1套「3天調時差」的技巧，能幫助民眾在度假時更快克服時差。

    英媒《太陽報》報導，這棘手的時差調整問題，是因為人們體內的時鐘，也就是所謂的生理節律，在快速跨越時區時變得混亂，可能導致極度疲倦、頭痛甚至胃痛，而睡眠模式和飲食習慣，亦都可能被時差嚴重影響。

    據報導，專家提供了1種適合長途旅行，也能避免嚴重時差的航班飛行時間。專家建議預訂能在下午2點到5點之間，抵達目的地的航班飛行，因為此時能曝露在日光之下，也有助於減輕時差影響，更有足夠的時間去適應當地環境，然後再按照當地的時間自然入睡。

    除此之外，還有1個「3天調時差」的技巧，但需要在登機前就開始做。對於往東邊旅行的遊客，在抵達目的地時必須比平時更早睡，因此建議在出發前3天開始提前1小時入睡，這樣抵達後比較容易在當地的正常時間裡入眠；若是往西邊飛行則相反，應調整為每天晚睡1小時，就算每天只調整30分鐘，也能帶來改善。

