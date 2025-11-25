為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐媒示警！俄國效法中國灰帶作戰 「蟒蛇戰略」欲窒息歐洲

    2025/11/25 19:18 國際新聞中心／綜合報導
    義大利媒體示警，俄羅斯正效法中國對台灣採取的「蟒蛇戰略」，企圖以「灰色地帶」戰術逐漸窒息歐洲。（法新社檔案照）

    中國支援俄羅斯在烏克蘭的併吞戰爭，莫斯科則在台灣議題上與北京沆瀣一氣，引發歐洲警覺。義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）24日刊出評論文章，指出俄國總統普廷正效法中國對台灣採取的「蟒蛇戰略」，企圖以「灰色地帶」戰術逐漸窒息歐洲，中俄戰略同步化，北大西洋公約組織（NATO）、美國及其太平洋盟友應予反制。

    中央社報導，晚郵報專欄作家藍皮尼（Federico Rampini）撰文指出，俄國的擴張主義和侵略野心，如今已在北歐、波蘭、德國、比利時、荷蘭等國成為日常，這些國家不斷遭受無人機侵擾導致機場關閉，以及諸如波蘭境內火車鐵道遭攻擊損毀等更具破壞性的行動。

    藍皮尼指出，這些行動不僅是挑釁，而是應被視為傳統軍事攻擊的前兆，或稱「灰色地帶戰爭」，一種並未宣戰卻悄悄升級的侵略行為。「灰色地帶行動」用以描述某國蓄意使用違法或利用國際規範漏洞的脅迫或顛覆手段，以犧牲他國利益為代價，來實現政治或國安目標，但仍未達到直接武裝衝突的門檻。

    藍皮尼引用「法律戰」（Lawfare）機構研究員塔巴泰白（Ariane Tabatabai）最新報告指出，俄羅斯近期對北約成員國的脅迫，被歐洲官員形容為冷戰結束以來「前所未見」，儘管俄羅斯長期有挑釁行為，但近期行動與中國近年逐步加大對台施壓的策略頗為類似。

    文章指出，俄中不斷互相觀察效仿，伴隨的背景是兩國「灰色地帶」合作日益密切。北京密切關注北約對莫斯科入侵的反應，歐洲每一次內部分裂、反應遲緩、模稜兩可的回應，都能成為中國的借鏡，當中國國家主席習近平考量如何擴大對台施壓時，西方對俄羅斯侵略的反應將是重要參考依據。

    因此，俄羅斯在波羅的海、北海挑釁，並非只是歐洲的問題，如果像中國在南海的作為，演變為結構性問題，美國將不得不向歐洲投入更多資源，而這對中國有明顯好處。文章引述塔巴泰白建議，西方必須建構因應「灰色地帶作戰」的機制，包括強化反無人機技術、關鍵基礎設施韌性、協調政治溝通，並與亞洲盟友密切合作，因為中俄兩國已意識到，改變世界秩序最有效的方法並非宣戰，而是利用西方的猶豫不決，持續緩慢施壓。

