    國際

    購置東京新建公寓的海外人士增加 台灣人買最多「狠甩中國」！

    2025/11/25 21:07 即時新聞／綜合報導
    日本國土交通省調查，今年上半年東京23區內新建公寓的海外購買者激增，當中買最多的是台灣人。（法新社）

    日本國土交通省調查，今年上半年東京23區內新建公寓的海外購買者激增，當中買最多的是台灣人。（法新社）

    近年日本房價也高漲，日本政府今天（25日）公布一份最新調查發現，今年上半年東京23區內新建公寓的海外購買者激增，當中最多的竟然是台灣人！

    綜合《NHK》《日經》報導，日本國土交通省根據法務省提供不動產登記資料進行分析，25日內閣會議後記者會公布報告，指出東京都23個特別區的新建公寓中，有3.5%是海外人士取得。2025上半年海外人士購買比例增加至3%，比去年同期（1.5%）還多2倍。

    值得一提的是，今年1月至6月，購買東京新建公寓的海外人士中，台灣買家最多，佔了6成，買了192套；其次是中國，買了30套；再來是新加坡，買了21套。

    雖然海外人士購置東京房產的比例並不算高，但日本市場對此仍保持關注，因為有人擔心這可能會加劇房地產價格的快速上升。而且調查還發現，這些新建公寓一年內轉手的短期交易比例達到8.5%，這種情形不只在東京，神奈川、大阪等都市圈也有上升趨勢。

    雖然報告表示海外人士購屋非房產價格上漲主要原因，但國土交通大臣金子恭之仍強調，近期外國居民購置日本不動產比例顯著增加，他們會密切關注此一趨勢。

