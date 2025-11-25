香港政府擬禁在台涉港組織 警告參與活動恐觸犯國安法

2020年香港街頭宣傳國安法的看板。（法新社檔案照）

香港保安局24日表示，擬禁止在海外成立的涉港組織「香港議會」和「香港民主建國聯盟」，在香港運作。若香港政府發布此禁令，參與該組織活動者可能觸犯香港國安法。其中「香港民主建國聯盟」總部設於台灣。

根據香港《星島日報》、《南華早報》報導，香港保安局表示，該局局長鄧炳強擬根據香港國安法體系中的《維護國家安全條例》，發布命令，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或繼續運作，已分別向這兩組織發出書面通知，該組織可在命令發布前提出申述。「香港議會」總部設於加拿大，為流亡海外港人在加拿大組成的自治議會；「香港民主建國聯盟」去年在台灣成立。

保安局發言人表示，該兩組織「旨在顛覆國家政權」，其目標「包括提倡自決，制定香港憲法」，意圖推翻、破壞中國憲法所確立之中國根本制度或推翻中國中央政權機關、或香港特區政權機關等。

這名發言人說，若保安局局長最終做此決定，該兩組織即成為遭查禁組織，任何人以其成員行事、參與其活動、煽惑他人成為其成員、或者向該兩組織提供任何形式援助或為其牟取會費，都可能觸犯維護國安條例第62至65條所訂明的犯罪行為，一經定罪，最高可判處14年有期徒刑。

《香港01》報導，鄧炳強25日針對此事表示，相關組織將有7日申述期，正式被查禁後，任何人以該兩個組織名義行事、意圖加入該兩個組織、參與該兩個組織的活動和向該兩個組織提供協助，均屬違法，呼籲民眾「切勿以身試法」。

