為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港政府擬禁在台涉港組織 警告參與活動恐觸犯國安法

    2025/11/25 18:17 編譯管淑平／綜合報導
    2020年香港街頭宣傳國安法的看板。（法新社檔案照）

    2020年香港街頭宣傳國安法的看板。（法新社檔案照）

    香港保安局24日表示，擬禁止在海外成立的涉港組織「香港議會」和「香港民主建國聯盟」，在香港運作。若香港政府發布此禁令，參與該組織活動者可能觸犯香港國安法。其中「香港民主建國聯盟」總部設於台灣。

    根據香港《星島日報》、《南華早報》報導，香港保安局表示，該局局長鄧炳強擬根據香港國安法體系中的《維護國家安全條例》，發布命令，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或繼續運作，已分別向這兩組織發出書面通知，該組織可在命令發布前提出申述。「香港議會」總部設於加拿大，為流亡海外港人在加拿大組成的自治議會；「香港民主建國聯盟」去年在台灣成立。

    保安局發言人表示，該兩組織「旨在顛覆國家政權」，其目標「包括提倡自決，制定香港憲法」，意圖推翻、破壞中國憲法所確立之中國根本制度或推翻中國中央政權機關、或香港特區政權機關等。

    這名發言人說，若保安局局長最終做此決定，該兩組織即成為遭查禁組織，任何人以其成員行事、參與其活動、煽惑他人成為其成員、或者向該兩組織提供任何形式援助或為其牟取會費，都可能觸犯維護國安條例第62至65條所訂明的犯罪行為，一經定罪，最高可判處14年有期徒刑。

    《香港01》報導，鄧炳強25日針對此事表示，相關組織將有7日申述期，正式被查禁後，任何人以該兩個組織名義行事、意圖加入該兩個組織、參與該兩個組織的活動和向該兩個組織提供協助，均屬違法，呼籲民眾「切勿以身試法」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播