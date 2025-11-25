俄方拋商業誘因拉攏川普！彭博揭密：「馬斯克蓋白令海峽隧道」入列提案

《彭博》報導揭露，俄方在俄烏和平協議草案中提出一項大膽構想，建議由科技大亨馬斯克興建穿越白令海峽的隧道，作為吸引川普支持和平方案的商業誘因之一。（路透檔案照）

據《彭博》25日獨家報導，隨著俄烏和平協議草案的細節逐漸浮上檯面，一項鮮為人知的關鍵條款引發關注：俄方試圖以龐大的美俄經濟合作計畫作為誘因，換取美國總統川普支持和平方案。這份主要由俄羅斯主權財富基金執行長德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）研擬的草案，內容涵蓋能源、稀土礦產開發及資料中心建設，意圖用商業利益鞏固停火協議。

根據報導，該草案建議雙方簽署「長期經濟合作協議」，並設立美俄聯合投資基金，創造讓兩國「不重返衝突」的經濟動機。提案範圍甚至觸及俄羅斯北極資源開發與人工智慧合作。最引人注目的是，德米特里耶夫甚至提出一項極具野心、但被視為「希望渺茫」的構想：由科技大亨馬斯克興建一條穿越白令海峽、連接美俄兩國的海底隧道。

前CIA官員：普廷精準算計川普性格

前美國中央情報局（CIA）中歐亞分局局長丹嫩伯格（Rob Dannenberg）分析，這些提案反映了俄國總統普廷的精密算計，他深知川普傾向以「商業交易」的視角處理外交事務。丹嫩伯格直言：「普廷並非真的在乎與美國的商業合作，他在乎的是他的談判對手川普會在意。」事實上，川普過去在外交場合常流露地產商思維，例如他曾稱讚北韓海灘具備「蓋公寓的潛力」，也曾提議將加薩走廊改造成「中東蔚藍海岸」度假勝地。

然而，這份充滿商業色彩的和平藍圖面臨重重阻礙。草案提議使用俄羅斯被西方凍結的資產作為美俄投資基金的種子資金，此舉引發歐洲外交官強烈反對。歐盟堅持，這些被凍結的資金應優先用於烏克蘭的戰後重建，而非美俄合作項目。目前美、烏與歐洲官員正就草案內容進行激烈磋商。

在實務層面，美俄商業關係要「解凍」難如登天。即使在2014年克里米亞危機前，俄羅斯也未曾進入美國前15大貿易夥伴之列。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員里巴科娃（Elina Ribakova）指出，經歷逾10年的制裁與戰爭，西方企業對俄羅斯市場避之唯恐不及，「制裁一輪接一輪，願意回去的公司只會越來越少。」

川普樂觀喊賺錢 國會握有否決權

儘管現實困難重重，川普似乎對此躍躍欲試。他在近期接受CBS訪問時表示，相信普廷「想與我們做生意，並為俄羅斯賺大錢」，並稱這「很棒」。但民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）潑冷水指出，解除對俄制裁並非總統說了算，國會握有關鍵的同意權。白宮方面則未透露細節，僅引用國務卿魯比歐說法，強調協議仍在動態調整中。

