美國陸軍部長阿布達比密會烏俄代表 推烏俄和平計畫

美國陸軍部長德里斯科在阿布達比與烏克蘭、俄羅斯官員舉行未公開會談，細節不明。（美聯社檔案照）

在美國總統川普積極推動俄羅斯與烏克蘭停戰談判之際，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在阿布達比與烏克蘭、俄羅斯官員舉行未公開會談，但細節不明，預計25日將持續進行。

德里斯科已向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提交川普政府主導的28點和平計畫，在阿布達比的談判，則是在烏方與美方及歐洲代表在日內瓦舉行會談之後展開。

請繼續往下閱讀...

英國金融時報率先引述美國官員及知情人士，披露德里斯科於24日抵達阿布達比，與烏克蘭軍事情報首長及俄羅斯代表團舉行會談。知情人士透露，烏方代表包括，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov），但俄方代表團成員名單不詳。

1名美國官員向路透證實阿布達比的會談，但其性質仍不清楚。美國官員表示，德里斯科近日非常積極投入烏俄和平進程，因此能將協議內容傳達給俄方。目前也不清楚在阿布達比的3方是否共同談判或各自會談。白宮對此尚無回應。

路透指出，美國近月來對烏克蘭戰爭的政策呈現反覆。8月，川普與俄羅斯總統普廷在阿拉斯加舉行峰會，引發基輔與歐洲的擔憂，認為華府可能接受俄方要求，但最終反而擴大美國對俄國施壓。

美國最新的和平提案是一份28點計畫，讓美國政府內部、基輔與歐洲都措手不及。該計畫要求烏克蘭讓出更多領土、接受軍力限制，並禁止其未來加入北大西洋公約組織（NATO），這些條件長期以來都被基輔視為等同投降，顯示川普政府可能願意讓烏克蘭被迫接受對莫斯科高度有利的協議。

美國施壓使烏克蘭總統澤倫斯基面臨自2022年俄國入侵以來最脆弱的處境，但在日內瓦談判後，澤倫斯基24日表示，這份提案已納入若干「正確」的要點，但仍有敏感議題需要與川普直接討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法