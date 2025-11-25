20天「驚心動魄太空救援」 中國首次緊急發射太空船化解危機

中國25日緊急發射無載人「神舟22號」太空船到天宮太空站。（路透）

中國「神舟20日號」在太空站遭太空碎片擊中受損，太空人一度受困，儘管這批太空人9天後平安返回地球，但是接替的太空人無可靠載具可返回地球，為此，中國25日緊急發射一艘未載人太空船，化解安全風險。

《法新社》、《路透》25日報導，根據中國央視播出畫面，中國「長征二號F型」運載火箭25日中午過後，從酒泉衛星發射中心發射，將「神舟22號」太空船送上中國「天宮」太空站。神舟22號原定載人升空任務是2026年，但是這次提前出發，而且改為無載人發射，起因是神舟20號任務日前在太空中發生的驚險事件。

請繼續往下閱讀...

近年「神舟」系列任務主要負責搭載天宮太空站任務人員，每6個月輪替一批太空人。神舟20號最近一次任務，原定本月5日返回，但是當天返航前檢查時，發現返回艙疑似遭太空碎片擊中，玻璃舷窗出現裂痕，判定不適合重返大氣層，決定延後返航，神舟20號任務太空人暫時受困。最後任務組員14日改搭「神舟21號」返抵地球，結束在太空中9天短暫受困。

不過，這樣的安排導致接替進駐天宮太空站的「神舟21號」任務組員，沒有一艘可靠的返回艙可返航，對站上人員構成安全風險，因此，提前發射「神舟22號」無載人到太空站，讓目前站上太空人有可安全離開的選項。中國載人太空工程辦公室說，這是中國載人太空工程歷來首次緊急發射任務，《大公報》25日報導，這20天是一場「驚心動魄的太空救援」。

