    首頁 > 國際

    說好抵制？中國肯德基聯名日本吉伊卡哇推套餐 1小時全國秒殺

    2025/11/25 18:29 即時新聞／綜合報導
    肯德基活動一開始就湧入大量訂單。（取自微博）

    肯德基活動一開始就湧入大量訂單。（取自微博）

    中日關係持續緊張，中國祭出多項禁日令，也讓中國民間反日情緒高漲。不過，中國肯德基近日與日本知名動漫吉伊卡哇（Chiikawa）聯名合作似乎沒有受到這股反日風氣影響，相關套餐在全國引發搶購熱潮，讓內場工作人員全忙翻。

    根據中媒報導，本次肯德基推出的套餐包含人民幣39.9元（約新台幣176元）的掛件套餐與59.9元人民幣（約新台幣265元）的PU包包套餐，分別限量59萬份和7萬份，然而活動才剛開賣41分鐘，熱門角色烏薩奇掛件立刻售罄，所有周邊也在一小時內銷售一空。

    有上海網友指出，50秒內她在網路下訂了兩個訂單，中間間隔超過200號，而店員則稱在短時間內已接獲近千單。

    中媒指出，實際到廣州一間門市觀察，發現套餐開賣一分鐘內訂單量激增，現場不斷湧入取餐消費者，內場工作人員忙得不可開交。

    據報導，這是吉伊卡哇今年第11次品牌聯名，此IP於2023年在中國爆紅，在小紅書上相關話題瀏覽量高達57億，先前與之合作的業者業績也大幅暴增。

    本次肯德基推出的套餐包含人民幣39.9元（約新台幣176元）的掛件套餐與59.9元人民幣（約新台幣265元）的PU包包套餐。（取自中國肯德基）

    本次肯德基推出的套餐包含人民幣39.9元（約新台幣176元）的掛件套餐與59.9元人民幣（約新台幣265元）的PU包包套餐。（取自中國肯德基）

