「沒錢別碰」！曼谷攤販當眾羞辱客人 只因拿起金屬盒

「沒錢別碰」！曼谷攤販當眾羞辱客人 只因拿起金屬盒2025/11/25 18:21 即時新聞／綜合報導
泰國曼谷恰圖恰市集對面的紅樓購物商場。（擷取自ตึกแดงวินเทจ จตุจักร/臉書）
泰國曼谷恰圖恰市集附近一間商場近日爆發一起「嗆客糾紛」，一名攤販當眾怒斥顧客「沒錢就別碰東西」，影片迅速在網路瘋傳，掀起大量負評。事件延燒後，商場管理方火速宣布終止該攤販租約。
根據《曼谷郵報》報導 ，16日一名女子帶著家人到紅樓商場（Red Building Vintage Chatuchak）逛街時，看見一個金屬盒便順手拿起來給孩子看，沒想到攤販立刻上前制止，嗆她「那裡有禁止觸碰的告示，你沒看到嗎？」女子當場道歉，但也澄清自己只看到寫着「謝謝」的牌子，並未發現禁止觸碰告示。
然而爭議並未就此結束。小販事後竟向鄰近店家抱怨顧客，還再度放話：「如果你沒錢，就別來這裡碰東西。」態度引起眾怒。當被追問這些言論時，攤販辯稱「只是開玩笑」，並為吵鬧道歉，但顧客不接受，認為言行明顯帶有羞辱意味。
相關影片在網路上累積超過500萬次觀看，許多網友湧入批評，甚至有其他消費者陸續分享遭遇類似對待的經驗。風波越演越烈，商場管理方18日宣布，經與攤販正式協商後，雙方同意立即終止租約。管理層也向大眾致歉，強調會持續努力讓遊客在市集內感到安心、受到尊重。
@besttawankim เรื่องของพี่สาวครับในขณะที่มาเดินเที่ยวตึกแดงกับครอบครัว เดินมาเจอกล่องเหล็กร้านนึง เลยหยิบขึ้นมาให้ลูกดู บอกน่ารักมั้ยลูก ก็มีเสียงตะโกนมาว่า ไม่รู้ถามได้น่ะจะได้ฉลาด นี่เลยวางลง ล่ะบอกค่ะ ถ้าอยากรู้เดี๋ยวถามนะคะ แม่งก็ดันพูดต่อว่า อยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ถามสิค่ะ จะได้ฉลาด นั่นมันกล่องใส่ซูชิ ไม่ซื้ออย่าจับ มีป้ายห้ามจับติดอยู่ ไม่เห็นหรอ นี่เลยหันไปขอโทษบอกว่า ถ้ามีป้ายห้ามจับติดก็ขอโทษด้วยนะคะที่จับ พอดีไม่เห็นมีป้ายเลย มีแต่ป้ายขอบคุณที่ซื้อสินค้าของร้าน เป็นภาษาอังกฤษ นี่ก็เดินหนีไป แต่ร้านป้าอยู่ใกล้กับร้านขายกล้อง ซึ่งแฟนกับลูกกำลังดูอยู่ ล่ะป้านี่ก็เดินมานินทาเรากับร้านค้าแถวนั้น ตรงข้ามร้านกล้อง นินทาว่าเราหยิบของเปิดดูแล้วไม่ปิด ทั้งที่เรามีมือเดียว อีกมือถือถุงช้อปปิ้งพะรุงพะรัง จังหวะได้ยินเค้านินทา เราเลยว่าสวนกลับตามในคลิป ป้าพูดว่าไม่มีเงินอย่ามาเดินจับเล่นด้วย เสียดายถ่ายไม่ทัน พอเห็นเราไม่อ่อนแบบที่ป้าคิด ป้าเลยบอกแค่ล้อเล่น ไม่คิดว่าเราคิดจริงจัง ขอโทษที่เสียงดัง มึงด่าลค.ว่าโง่ ไม่ฉลาดแล้วบอกว่าล้อเล่น งั้นที่กูเสียงดังวันนี้ กูก็แค่ล้อเล่นเหมือนกันค่ะ #ตึกแดงจตุจักร ♬ เสียงต้นฉบับ - คุณคิม
