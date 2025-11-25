為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    科學家發現近2/3犬種含狼DNA 吉娃娃也不例外

    2025/11/25 17:24 中央社
    美國科學家發現，將近2/3的犬種含有可檢測到的狼DNA，就連體型嬌小的吉娃娃也不例外。他們的研究今天在美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）發表。示意圖。（資料照）

    美國科學家發現，將近2/3的犬種含有可檢測到的狼DNA，就連體型嬌小的吉娃娃也不例外。他們的研究今天在美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）發表。示意圖。（資料照）

    美國科學家發現，將近2/3的犬種含有可檢測到的狼DNA，就連體型嬌小的吉娃娃也不例外。他們的研究今天在美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）發表。

    法新社報導，研究指出，這些狼DNA並非大約2萬年前狗自狼演化而來時所殘留的基因，而是家犬和野狼於過去幾千年雜交繁殖的結果。

    科學家表示，這似乎也影響了當代犬種的體型、嗅覺能力甚至個性。

    狗和狼能共同繁殖後代，但一般認為這類雜交相當罕見。

    研究主要作者、美國自然史博物館（American Museum of Natural History）的奧黛莉．林（Audrey Lin，音譯）透過聲明談到：「在這份研究之前，主流科學觀點似乎認為狗之所以為狗，牠們體內沒有什麼狼的DNA，或甚至根本不存在。」

    為深入了解實際情形，科學團隊分析了公開資料庫中數千份狗與狼的基因組。

    他們發現，超過64%的現代犬種擁有狼的血統，就連小型犬吉娃娃都有0.2%左右的狼DNA。

    捷克斯洛伐克狼犬跟薩爾路斯狼犬（Saarloos）擁有最多狼的DNA，可高達40%。

    在寵物犬種方面，最像狼的是大英法三色獵犬（Grand Anglo-Francais Tricolore），牠擁有約5%的狼DNA；薩路基獵犬（Salukis）和阿富汗獵犬等視覺獵犬含有的狼基因也相當高。

    儘管帶有狼DNA的犬種通常體型較大，但這也不是絕對，例如聖伯納犬（Saint Bernard）就沒有任何狼的基因。

    研究人員也將他們的發現與犬種協會形容不同犬種的描述做比較，僅含少量或沒有狼DNA的犬種更容易被稱為友善、易於訓練跟親人。

    擁有較多狼DNA的犬種則常被認為對陌生人抱持警戒、獨立、高貴或具有領土意識。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播