習近平晚宴小酌「皺眉表情包」+1！ 韓網揭「飲料」來歷

習近平喝了一口Makgeolli後皺起眉頭。（取自Reddit）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）10月31日在南韓慶州舉辦，越來越多會中花絮在近日被揭露。其中，中國領導人習近平在APEC晚宴上喝了一小口杯中液體後，突然眉頭緊皺的照片，近日也再網路瘋傳，其實，習近平喝的這種酒是最古老、最傳統的韓國米酒（Makgeolli），照片引發韓國網友熱議，並分享自己喝這種酒的經驗，也有網友笑稱：「韓國暗殺習近平的計畫失敗了！」

網路論壇Reddit韓國版近日出現一篇貼文討論習近平喝下傳統韓國米酒後，大皺眉頭的照片，發文者笑稱：「又有一名韓國米酒的受害者！」貼文下方，網友紛紛留言表示：「成功打破了習近平的撲克臉」、「絕對是表情包素材」、「習近平通常面無表情，但在這次高峰會上，他明顯比平常流露出更多情感」、「韓國的暗殺習近平計畫已經失敗」。

還有韓國網友分享這種酒喝起來的感覺：「我覺得它嘗起來就像有人在水果捲上放了個屁，但它卻出奇地讓人上癮」、「餘韻就像襪子」、「韓國米酒讓你感覺像個小女孩」、「看來我們比茅台還要烈」。

據查，Makgeolli（막걸리）是韓國的傳統米酒，具有悠久的歷史和深厚的文化背景，可說是韓國最古老的酒類之一。這種酒的特色是由發酵米和麥製作而成，並且通常具有奶白色或輕微混濁的外觀。傳統上，它是農民和勞動階層的日常飲品，不僅提供能量，還內含許多健康的成分。現在韓國年輕人重新愛上了Makgeolli，許多酒廠推出各種改良版本，創造出新的風味。

