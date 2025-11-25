為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    習近平晚宴小酌「皺眉表情包」+1！ 韓網揭「飲料」來歷

    2025/11/25 17:14 即時新聞／綜合報導
    習近平喝了一口Makgeolli後皺起眉頭。（取自Reddit）

    習近平喝了一口Makgeolli後皺起眉頭。（取自Reddit）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）10月31日在南韓慶州舉辦，越來越多會中花絮在近日被揭露。其中，中國領導人習近平在APEC晚宴上喝了一小口杯中液體後，突然眉頭緊皺的照片，近日也再網路瘋傳，其實，習近平喝的這種酒是最古老、最傳統的韓國米酒（Makgeolli），照片引發韓國網友熱議，並分享自己喝這種酒的經驗，也有網友笑稱：「韓國暗殺習近平的計畫失敗了！」

    網路論壇Reddit韓國版近日出現一篇貼文討論習近平喝下傳統韓國米酒後，大皺眉頭的照片，發文者笑稱：「又有一名韓國米酒的受害者！」貼文下方，網友紛紛留言表示：「成功打破了習近平的撲克臉」、「絕對是表情包素材」、「習近平通常面無表情，但在這次高峰會上，他明顯比平常流露出更多情感」、「韓國的暗殺習近平計畫已經失敗」。

    還有韓國網友分享這種酒喝起來的感覺：「我覺得它嘗起來就像有人在水果捲上放了個屁，但它卻出奇地讓人上癮」、「餘韻就像襪子」、「韓國米酒讓你感覺像個小女孩」、「看來我們比茅台還要烈」。

    據查，Makgeolli（막걸리）是韓國的傳統米酒，具有悠久的歷史和深厚的文化背景，可說是韓國最古老的酒類之一。這種酒的特色是由發酵米和麥製作而成，並且通常具有奶白色或輕微混濁的外觀。傳統上，它是農民和勞動階層的日常飲品，不僅提供能量，還內含許多健康的成分。現在韓國年輕人重新愛上了Makgeolli，許多酒廠推出各種改良版本，創造出新的風味。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播