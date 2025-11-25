馬克宏稱烏俄和平方案需討論 警告烏別做出「投降」姿態

法國總統馬克宏今（25）日表示，美國提出的烏俄戰爭和平方案有一些值得討論的內容。（歐新社）

美國推出的烏俄和平方案，被視為有利於俄羅斯。對此法國總統馬克宏今（25）日表示，美國的方案有一些值得討論的內容，並警告烏克蘭不要做出任何「投降」姿態。

根據《法新社》報導，馬克宏在接受《RTL電台》採訪時說「我們想要和平。但並非本質上是投降的和平，那種和平會讓烏克蘭陷入絕境，讓俄羅斯可以肆無忌憚地繼續擴張。甚至入侵其他歐洲國家，危及所有人的安全。」

馬克宏聲稱，美國的方案是朝著正確方向邁出的一步，其中有一些要素應該進行討論、談判和改進。

馬克宏強調，「擺在桌面上的內容讓各國了解俄羅斯的接受程度」，但只有烏克蘭人才有資格同意該方案中提出的條款。

美國最初提出的烏俄和平方案極度偏向俄羅斯，但在之後於瑞士日內瓦舉行的緊急會談上，各方敲定旨在「維護烏克蘭主權」的更新版本。

該計畫還設想利用被凍結在歐洲的俄羅斯資產，在美國主導的戰後烏克蘭重建計畫中發揮作用。但馬克宏堅稱，如何使用這些資金應由歐洲人決定。

另外馬克宏指出，「唯一的紅線」是俄羅斯本身。他說「我們唯一無法回答的問題是，俄羅斯是否準備好實現持久和平。這種和平不會讓該國在6個月、8個月、2年後再次入侵烏克蘭。」

