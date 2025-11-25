為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    2027法國總統大位 民調顯示30歲極右派巴德拉領先群雄

    2025/11/25 16:59 編譯林家宇／綜合報導
    法國民調顯示，極右派「國民聯盟」（RN）主席巴德拉（右）被看好成為下屆法國總統。（路透）

    法國民調機構「Odoxa」19至20日就2027法國總統大選調查1000名選民投票意向，結果顯示，年僅30歲的極右派「國民聯盟」（RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）擊敗各黨派當前檯面上的潛力候選人，成為下屆法國總統最熱門人選，也顯現出法國政治氛圍持續往極右翼靠攏。

    數據指出，巴德拉將在第一輪投票中斬獲35％或36％選票，並在進入第二輪投票後擊敗所有可能對手。若是對上極左派政黨「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），巴德拉會以74％高得票率勝出；對上中間偏左的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）也能以53％勝選。

    但Odoxa報告強調，在選前數月成為最熱門候選人並不能保證總統大選的勝利。「路透」提到，國民聯盟領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen）與其父親尚馬里．勒班（ Jean-Marie Le Pen）共曾3度在第二輪投票中遭政治聯盟擊敗。

    瑪琳．勒班，3月31日遭法院裁決貪污罪成立，5年內禁止競選公職且立即生效，案件仍在上訴中。

    來源:https://www.reuters.com/world/french-poll-shows-far-right-leader-bardella-winning-presidential-election-2025-11-25/

