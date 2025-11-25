聯合國強調台灣是中國一省？原始片曝光 非但沒說還打臉央視記者！

央視記者誘導UN官方替他們背書「台灣乃中國不可分割一部分」，卻遭UN秘書長發言人打臉。（圖翻攝自聯合國官方YT）

近期日本因為首相高市早苗的「台灣有事」言論惹惱中國，除了祭出一連串報復措施，北京還在國際社會到處要求表態。近日中官媒《央視》的記者在聯合國例行記者會上誘導UN官方替他們背書「台灣乃中國不可分割一部分」，後續網上還流傳影片稱UN秘書長發言人強調「台灣是中國一省」。但回頭看官方釋出的記者會原始影片，UN秘書長發言人根本沒說過「台灣是中國一省」，僅表示UN遵守《2758號決議》的立場沒有任何改變。

最近網上流傳據稱來自央視國際時訊的消息，本月17日聯合國例行記者會上，一名央視記者就高市早苗的涉台「錯誤言論」向UN秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）提問，迪雅里克強調UN對台灣問題的官方立場基於聯大第2758號決議，聯合國對台灣的官方措辭未見改變，每個聯合國會員國都應該支持並尊重《聯合國憲章》。而央視聲稱，聯大第2758號決議明確世界上只有一個中國，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。有人甚至將這樣的解讀變成迪雅里克親口說「台灣是中國的一個省」。

但根據「Mygopen」查核，回頭看聯合國官方的新聞逐字稿和18日上傳到YT的記者會影片，當天的完整對話是央視記者要求迪雅里克「提醒」外界聯合國對於台灣的正式立場，迪雅里克當下回應「這立基於相關的聯大決議，我之前已提醒過你們」，央視記者追問「所以官方文件中的正式用語仍然是『台灣為中國一省』，這正確嗎？」，迪雅里克表示，「我不認為大會文本有任何改變。我們希望看到這兩個在該區域內極為重要的國家能夠降低緊張，並恢復對話，以緩解目前的局勢」。央視記者又問，「聯合國成員國是否應尊重其他國家的主權與領土完整？」，迪雅里克表示「所有成員國都應遵循並尊重《聯合國憲章》」。

由此可知，央視記者詢問「台灣是中國的一省」時，杜雅里克的回答是「我不認為大會文本有任何改變」，而非直接回答「是」或「不是」；而這裡提到的文本，即為聯合國大會第2758號決議。聯合國發布的2758號決議，不論是英文版還是中文版，全文都沒有出現「台灣是中國一省」的陳述，央視記者宣稱官方文件正式用語是「台灣為中國一省」的說法並不正確，杜雅里克的回答也形同打臉央視記者。

