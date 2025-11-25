廣州警方大執法不給外送員活路 中國網友悲痛：起來反抗！

中國廣州警方沒收電動機車，和外送員爆發衝突。圖為砸電池模組被警方包圍的外送員。（圖擷自bilibili）

中國廣東省廣州警方近來展開大執法行動，沒收沒有上牌、不符規定的電動機車，和外送員爆發衝突，除了現場民眾看不下去齊喊「還給他」之外，中國網友也悲痛直呼「起來！不願做奴隸的人們」、「哪裡有壓迫哪裡就有反抗」。

從中國社群平台流傳的影片可以看到，廣州警方準備拖走多輛電動機車時，有1名外送員高喊「我幹不了了、我幹不了了」，並且當場怒砸電池模組，旋即被警察包圍；還有其他外送員不顧警員攔阻，自行將電動機車牽走。

請繼續往下閱讀...

圍觀群眾相當能理解外送員沒有電動機車之後，無法接單賺錢的困境，紛紛向警察喊話「還給他、還給他」，這則影片下方目前累計有3000多則留言，可見受到的關注之大。

中國網友透露，外界可能會認為騎符合標準的車不就好了，但廣州這邊每年都會更新電動機車標準，市面上的車有一半都上不了牌，用來跑外送的車更不可能。另外，中國當局一方面開放廠商販售這些電動機車，等到外送員買了再查扣，可以說是不給人活路。

有1名網友指出，警方扣留這些電動機車後可不是帶回去保管，經常會有轉售現象，像自己的車被扣走後，沒多久就發現在網路平台上架轉賣。

中國網友不禁感嘆「軍爺啊，給點活路吧」、「我們都在用力地活著」；還有人直說中國「百年來一輪迴」、「快了快了」，「廣州也是革命老區了」，暗指中國可能會發生革命。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法