    首頁 > 國際

    中國戰線升至聯合國層級逼各國對台灣選邊站 日本以「投票紀錄」打臉

    2025/11/25 16:19 編譯陳成良／綜合報導
    日本首相高市早苗25日在東京與美國總統川普進行通話，此舉發生在川普與中國國家主席習近平通話之後。（歐新社資料照）

    日本首相高市早苗25日在東京與美國總統川普進行通話，此舉發生在川普與中國國家主席習近平通話之後。（歐新社資料照）

    根據《彭博》25日報導，中國正利用近期與日本的外交爭端，將戰線升級至聯合國層級，意圖迫使各國在台灣問題上選邊站。北京當局致函聯合國秘書長，並引用二戰「敵國條款」威脅日本，旨在建立一套新的法律論述：任何國家介入台海衝突，都將被視為非法侵略。然而，此舉隨即遭到日本外務省以歷史紀錄強力反擊。

    中國駐聯合國大使傅聰上週五（21日）致函聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），指控日本首相高市早苗日前在國會表示「若中國封鎖台灣，日本可能軍事介入」的言論違反國際法。傅聰警告，若日本軍事介入台海將是「侵略」，中國將行使自衛權。

    報導分析指出，中國此舉意在利用聯合國平台，將台灣問題「國際法化」，確立「外國協防台灣即非法介入」的論述。

    中國駐日大使館更在社群媒體引用聯合國憲章中針對二戰軸心國的「敵國條款」，宣稱有權在未經安理會授權下對日本實施軍事行動。對此，日本外務省23日反擊，指出聯合國大會早在1995年就通過決議宣告該條款失效，而當時中國自己也投下了贊成票。日方痛批中國引用已失效條文是「自打臉」。

    沈默即默認？中國戰略意圖曝光

    報導分析，中國正試圖透過聯合國製造寒蟬效應。專家指出，對中國而言，只要各國保持沈默，就等同於默認其立場。這是一場壓力測試，旨在讓各國在美中兩大巨頭對抗時選擇「低頭噤聲」。值得注意的是，在與習近平通話後的公開聲明中，美國總統川普對台灣與日本議題隻字未提，分析認為，北京正藉此測試川普政府願為日本提供多少具體支持。

