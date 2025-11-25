香港餵鴿子挨罰2萬！她傻眼喊「中國可以啊」 網冷嗆：基本常識

香港鴿子示意圖。（法新社）

出國旅遊若未事先了解當地規範，輕率一個動作就可能付出高額代價。一名中國女子近日赴香港旅遊時，在街頭隨手餵鴿子，竟遭依《野生動物保護條例》開罰5000港幣（約新台幣2萬元）。她在小紅書抱怨「做了件很天真的事」，卻意外引來中港網友激辯。

一名中國女子「小胖豆每周遊香港」17日在小紅書發文表示，16日下午3時34分於大埔寶湖道街市寶湖里人行道看見鴿子靠近便餵食，被當地警方依《野生動物保護條例》第170章開罰5000元港幣。她甚至無奈喊冤自己在香港做了一件很天真的事情，並問「為什麼不能餵？大陸可以隨意餵啊」，還不忘提醒其他網友務必遵守當地規範，切勿重蹈覆轍。

貼文曝光後，大批中國網友直呼：「5000好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」「我之前丟煙頭罰1500已經很暴力了，想不到有人比我更猛」、「說自己在亂丟垃圾吧，畢竟會罰得少一點」，甚至有人問「這錢得現場立馬交嗎？要是沒有怎麼處理？如果不是現場處理，人離開香港跑了怎麼辦？」

香港網友則普遍冷回：「基本知識」、「香港規矩就是多」、「外面也有很多禁止餵食野生動物的告示」、「鴿子很多細菌，不建議接觸」，也有人酸說：「他們不怕的，海鷗都用嘴餵了」、「代表香港感謝你」、「又一筆稅收」。

面對有人問她是否還敢再去香港，原PO倒不以為意地說：「必須的，經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。

事實上，香港早在一年多前就修訂《野生動物保護條例》，全面禁止餵食野生鴿子。違規最高可罰10萬港幣（約新台幣40萬元）及監禁一年，另設有5000港幣定額罰款制度。有人則痛批原PO無知：「不同地方本來就要遵守不同法律」、「條例執行一年多了」、「你的網名叫『每周遊香港』，結果連這個都不知道。」

中國女子在香港隨地餵鴿子，遭港警開罰5000港幣。（擷取自小紅書）

