中國下令削減赴日航班至明年3月 日本恐損90億美元觀光財

中國政府下令削減赴日航班，期限延續至2026年3月。圖為日本東京羽田機場的國際線入境航班資訊看板。（法新社資料照）

根據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府已指示國內航空公司削減飛往日本的航班數量，期限至少持續至2026年3月。此舉顯示，因日本首相高市早苗挺台言論引發的外交爭端，北京當局已準備好要打一場「持久戰」。

這項指令是在上週下達，時間點位於高市早苗發表激怒北京的言論之後，但在美國總統川普24日分別與習近平及高市通話之前。知情人士表示，航空公司被要求「暫時」做出這些調整，暗示情況可能隨外交發展變化。然而，期限設定在明年3月，意味著這波旅遊寒冬將直接衝擊中國遊客海外消費高峰的農曆新年假期。

請繼續往下閱讀...

專門研究中國旅遊數據的China Trading Desk執行長巴特（Subramania Bhatt）指出：「原本只是年底的衝擊，現在正蔓延到明年。」數據顯示，遊客取消行程的情況已延伸至2026年4月，顯示許多旅客已不再認為這只是短暫的波動，預期心理正急遽惡化。

China Trading Desk估計，受中國遊客取消行程影響，日本從現在到年底將損失高達12億美元（約新台幣377億元）的遊客消費。若此趨勢持續至2026年，累計經濟損失恐高達90億美元（約新台幣2830億元）。

數據顯示，12月中國飛往日本的航班已較10月減少超過20%，巴特預計年底前將有超過50%的航線被取消。包括上海、廣州、南京飛往名古屋、福岡、札幌等熱門航線均已遭砍。受創最深的中國東方航空等多家業者，正透過臨時減班或將廣體客機換成單走道小飛機來因應需求寒冬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法