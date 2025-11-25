中國抵制日本非壞事！專家舉韓、澳例子 反而減少對中經濟依賴

中國當局祭出一連串「禁日令」，其中包含突然停止進口日本水產品、停航線、呼籲不去日本旅遊等等。圖為中國遊客在淺草寺一警。（法新社）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論發酵，中國當局不滿，祭出一連串「禁日令」強硬反制，其中包含突然停止進口日本水產品、停航線、呼籲不去日本旅遊等等；日本國際問題專家六辻彰二以南韓、澳洲的例子強調，中國對日本的貿易禁運並非壞事，反倒是一個改變對中國經濟依賴的轉機。

日本國際問題專家六辻彰二撰文表示，新加坡南洋理工大學副教授駱明輝（Dylan Loh）向香港媒體表示，過去中國在與南韓等國家出現政治對立時曾施加經濟壓力，導致各國受到衝擊。他進一步指出：「中國的這些舉動，迫使各國重新思考經濟多元化，這本身來說並不是一件壞事。」

請繼續往下閱讀...

以南韓為例，2017年部署美國「薩德」反飛彈系統後，北京立即採取多重報復，包括全面禁止中國旅客赴韓、封殺韓國娛樂內容在中國播出。此後，韓國旅遊業大力吸引東南亞及其他地區的遊客，該國的內容產業也轉向網飛等平台，取得了全球性的成功。

2020年爆發武漢肺炎疫情，澳洲進行獨立調查後，中國禁止進口澳洲棉花、葡萄酒和其他產品。此後，澳洲棉花產業的貿易實現了多元化，越南現在是其最大的出口目的地。

