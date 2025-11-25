小泉進次郎反駁中國批評 強調與那國島部署屬防禦性

日本防衛相小泉進次郎（中）。（彭博）

日本防衛相小泉進次郎在25日的例行記者會，就中國批評與那國島的飛彈部署計畫「在挑動軍事對立」一事，反駁指出，這是以防禦為目的的裝備，並非用來攻擊他國，而且早在2022年就已計畫。他還強調，在戰後最嚴峻且複雜的安全環境下，強化西南地區的防衛體制是刻不容緩的課題。

另外，對於日本國會中有人批評此部署造成「飛彈列島」，小泉也表示，如果將其他國家的部署情況納入考量，就會知道日本被稱為「飛彈列島」完全不符合現實。

小泉在22日及23日視察沖繩縣宮古、石垣和與那國等離島，對於與那國島計畫部署攔截飛彈用的「03式防空飛彈」（中SAM）一事，他表示，部署計畫將會加劇地區緊張局勢的說法，並不屬實。

中國為此跳腳，24日有一架疑為共軍的無人機，飛越台灣東部外海和與那國島之間的空域，疑似進行偵測動作。中國外交部發言人毛寧更在昨天的記者會上批評日本「刻意製造地區緊張、挑動軍事對立」。

小泉表示，預定部署在與那國駐屯地的中距離防空誘導彈部隊，是以防禦為目的的裝備，並非用來攻擊他國，中國的批評並不成立。日本各地本來就有部署同類部隊。此外，有關在與那國島部署防空誘導彈部隊的方針，並非首次提出，而是在2022年，也就是3年前公布部隊部署以來，防衛省一直持續向外說明，立場也沒有任何改變。

小泉進一步指出，在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中，俄軍頻繁對烏全境發動飛彈攻擊，這也證明，防空飛彈的防衛能力，在守護國民生命與生活方面不可或缺。

小泉提到昨天也有被推定為中國的無人機飛越與那國島與台灣之間的區域。中國近期在日本周邊活躍行動，無人機活動也明顯增加。

他重申，在與那國島的部隊部署並不會提高區域緊張。在此基礎上，日本會持續向各國說明，日本的防衛力強化，是在堅持專守防衛的前提下進行，不會改變日本作為和平國家的道路。

關於西南地區的部署，小泉表示，在戰後最嚴峻且複雜的安全環境下，強化西南地區的防衛體制是刻不容緩的課題。因此，陸自部隊空白的與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設置部隊。

他表示，今後將持續推動第15旅團改編為師團等措施，確實強化西南地區的防衛體制。此外，政府正在建立可在島嶼遭受威脅前，就能於遠距離阻斷、排除敵艦與登陸部隊的「遠距防衛能力」。

