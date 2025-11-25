習近平打「二戰牌」拉攏川普！稱美中曾並肩抗日 台灣問題不應破壞關係

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月在南韓釜山會面。兩人24日再次通話，敲定明年4月在北京舉行「川習會」。（路透）

根據《紐約時報》報導，中國國家主席習近平在24日罕見主動致電美國總統川普，雙方除確認川普將於明年4月訪中外，習近平更拋出一套不尋常的歷史論述，試圖以「二戰盟友」的情誼來框定美中關係，並以此要求美方在台灣問題上妥協。

中方官方摘要顯示，習近平在通話中告訴川普，中國與美國在第二次世界大戰期間曾「並肩對抗法西斯與軍國主義」，當時日本是雙方的共同敵人。習近平強調，台灣問題不應被允許破壞這段建立已久的歷史夥伴關係。分析認為，這番話顯然是針對近期日本首相高市早苗發表的挺台言論，試圖利用歷史記憶來離間美日關係，並將台灣問題定性為戰後國際秩序的一部分。

儘管川普在通話中接受了訪中邀請，並稱讚雙方在貿易議題上有良好進展，但他在隨後的公開聲明中並未提及台灣。值得注意的是，在結束與習近平通話數小時後，川普隨即致電日本首相高市早苗，雙方也討論了中國議題。此舉顯示川普並未完全買單北京的敘事，仍試圖在中日之間保持平衡。

習欲以俄烏和平換取台灣籌碼

報導指出，習近平可能試圖利用川普急於結束俄烏戰爭的心態，以協助推動和平進程為籌碼，換取華府在台灣與關稅問題上的讓步。分析家認為，北京看到了一個戰略契機，即利用川普對個人外交的重視，在他與美國傳統盟友建立更緊密的反中陣線前，先一步強化北京的觀點。

除了地緣政治，雙方在經濟領域仍有分歧。美方官員對中國是否會履行在釜山峰會上承諾的農產品採購量保持警惕，同時川普政府內部也正在激烈辯論，是否應進一步放寬對中國的先進AI晶片出口限制。

