    首頁 > 國際

    美國聖地牙哥動物園明星動物 141歲加拉巴哥象龜逝世

    2025/11/25 14:55 即時新聞／綜合報導
    聖地牙哥動物園明星，同時也是園內最高齡動物，加拉巴哥象龜「格拉瑪」以141歲年紀逝世。（美聯社）

    美國聖地牙哥動物園明星，同時也是園內最高齡動物，1隻加拉巴哥象龜（Galapagos tortoise）「格拉瑪」（Gramma）以141歲年紀逝世。

    據《美聯社》報導，聖地牙哥動物園宣布141歲的加拉巴哥象龜「格拉瑪」逝世，牠晚年患有與老年相關的骨骼疾病，病情在近期內惡化，最終被實施人道安樂死。

    「格拉瑪」於1928年至1931年間來到聖地牙哥動物園，在這裡經歷了兩次世界大戰和20位美國總統，被飼育園稱為「動物園女王」。消息傳出後許多網友紛紛緬懷「格拉瑪」，稱小時候在動物園看「格拉瑪」，長大後也帶著自己的孩子來看牠。

    加拉巴哥象龜包括15個亞種，其中3個亞種已被認定滅絕，其餘亞種均為易危或極危物種，其在野外可以活到100歲以上，在圈養環境下壽命可接近野生象龜的2倍。已知最長壽的加拉巴哥象龜名叫「哈麗特」（Harriet），牠在澳洲動物園生活到175歲，大約出生於1830年，並於2006年去世。

