報復塔利班炸彈攻擊！ 巴基斯坦空襲阿富汗至少10死4傷

塔利班政府發言人穆賈希德稱，巴基斯坦空襲阿富汗導致至少10人死亡。（擷自X@AsrarZadra9629）

巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）1處安全部隊總部24日遭到自殺式炸彈攻擊，造成至少3名軍官死亡。塔利班今（25）日表示，巴基斯坦對鄰國阿富汗發動空襲，導致至少10人死亡。

根據《法新社》報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）25日在X上指出，巴基斯坦入侵部隊轟炸平民房屋，導致霍斯特省（Khost）9名兒童和1名婦女喪生。

穆賈希德聲稱，針對庫納爾省（Kunar）和帕克蒂卡省（Paktika）邊境地區的空襲造成另外4名平民受傷。

在此襲擊發生的前1日，巴基斯坦聯邦憲兵隊位於白沙瓦的總部遭到自殺式攻擊，造成3名軍官死亡和11人受傷。雖沒有組織聲稱對該攻擊事件負責，但《巴基斯坦國家電視台》（PTV）說襲擊者是阿富汗國民。

巴基斯坦將矛頭指向受外國支持的巴基斯坦塔利班，稱該組織在阿富汗境內活動。巴基斯坦塔利班先前曾多次被指控與類似攻擊事件相關。

自塔利班2021年在阿富汗掌權後，巴基斯坦和阿富汗之間的關係一直處於緊繃狀態。 雙方10月爆發的致命邊境衝突造成約70人死亡，使兩國關係進一步惡化。

