網美Pei Chung吃霸王餐9度被捕！ 法官這次裁定收押

聲稱來自台灣的歲網美Pei Chung，吃霸王餐第9度被警方逮補，法官裁定收押。（圖擷自「lu.pychung」IG）

自稱來自台灣的34歲網美「Pei Chung」爭議頻傳，除了在美國紐約多次吃霸王餐後想以肉體償還，更因為拖欠租金將被趕出布魯克林租屋處，本月21日又傳出她吃飯不付錢，第9度被警方逮補，法官這次裁定收押，保釋金設為4500美元（約新台幣14萬元）。

據《國際財經時報》報導，Pei Chung當天下午3時許，前往布魯克林潮流街區威廉斯堡（Williamsburg）的墨西哥菜餐廳Mole Mexican Bar and Grill，點了149美元（約新台幣4688元）的美食，孰料享用完後拒不付錢。

餐廳叫來警察帶走Pei Chung後，法官一改過去將其釋放的做法，裁定將她收押在紐約雷克島（Rikers Island）監獄，並對21日霸王餐的保釋金設為1500美元（約新台幣4.7萬元），由於此前她還有2起未出庭案件，法官也都一併將保釋金定為1500美元，亦即她總計要繳交4500美元才能出來。

據了解，Pei Chung可以說是在威廉斯堡吃遍了霸王餐，包括本月15日在當地義式餐廳Misi、泰式海鮮餐廳Sea Thai各吃1頓，導致她當天2度被捕但沒有收押。

此外，Pei Chung「第9度」被捕，不代表她只吃了9次霸王餐，因為有餐廳並未報案，例如她本月17日光顧威廉斯堡中東餐廳12 Chairs Cafe，並未付帳就自行離開，店家最後沒有報警。

至於「肉償事件」，發生在威廉斯堡歷史悠久的牛排名店Peter Luger Steak House，她享用完餐點後躲進洗手間45分鐘，並向餐廳經理提議以性服務償還。

Pei Chung目前租賃在布魯克林威廉斯堡肯特大道（Kent Ave）416號的公寓大樓，月租為3350美元（約新台幣10.5萬元），她經常到IG上傳自己在豪華公寓身穿名牌的自拍照片。

不過，Pei Chung積欠了4萬美元（約新台幣125萬元）房租，法院已勒令她12月2日之前要搬離，同棟住戶還投訴她會在走廊亂丟垃圾、製造噪音，警方曾數次上門了解狀況。

