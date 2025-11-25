綠帽夫氣炸！南韓高中女老師帶著1歲兒 和學生一起去開房

南韓高中女老師和學生去開房，身邊還帶著1歲兒子。圖為首爾南部地方檢察廳。（圖擷自namu.wiki網站）

南韓1名34歲高中女老師，被丈夫指控帶著學生去飯店開房，同時還帶著1歲的兒子，雖然女方和小王被判處必須支付賠償給綠帽夫，但有關和未成年性交、違反《兒童福祉法》的罪嫌，首爾南部地方檢察廳今（25日）裁定不起訴。

據韓媒《中央日報》報導，綠帽夫控訴，身為高中老師的妻子，於2023年8月至2024年1月婚姻存續期間，在首爾、京畿道、仁川的飯店與學生不倫，並提供2人在飯店內相擁、接吻的監視器影像和訂房紀錄佐證。



丈夫表示，在妻子衣物、學生住處附近菸蒂所採集的DNA，經由檢測業者比對後基本相符。由於有了這些證物，在離婚訴訟上法官判處妻子、小王各需賠償綠帽夫7000萬韓元、1000萬韓元（約新台幣150萬元、21.3萬元）。

不過，針對高中女教師和未成年性交、觸犯《兒童福祉法》等罪嫌，檢方認為證據不足，無法佐證在高中生2023年9月滿18歲之前曾和老師有性關係，也沒有發現其他虐待兒少的行為，因此決定不起訴。

目前已和女老師離婚的綠帽夫對此相當不滿，指稱他向首爾教育廳諮詢後，得知若得到不起訴處理，他的前妻可以繼續擔任教師，這等於是要毀掉韓國的教育，因此他打算提出再議。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

