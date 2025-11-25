諷刺！川普才說和談重大進展 俄國隨即轟炸基輔公寓起火

烏克蘭首都基輔25日凌晨遭俄軍深夜飛彈與無人機襲擊，住宅大樓起火冒煙，消防員在瓦礫間持續灌救。（法新社）

在美國總統川普對烏克蘭和平協議前景表達樂觀看法僅數小時後，俄羅斯與烏克蘭25日凌晨交火加劇。根據《彭博》報導，俄國對基輔發動飛彈與無人機大規模聯合攻擊，造成公寓嚴重損毀並起火。烏克蘭防空系統全力保護首都，當局指示居民待在避難所。與此同時，烏克蘭無人機也空襲俄國南部地區。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，一棟住宅公寓在攻擊中嚴重損毀，消防員正試圖撲滅數家商店的火災。克里契科在 Telegram 聲明中指出，由於緊急應變人員應對攻擊，部分市區實施供電與供水管制。

烏克蘭能源部表示，俄軍也對該國能源基礎設施進行「大規模聯合攻擊」。能源部在Telegram表示：「一旦安全情況允許，能源工作人員將開始評估後果並進行修復工作。」

與此同時，俄國黑海沿岸的克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）整夜遭受疑似無人機持續攻擊，造成6人受傷，5個市鎮至少20棟住宅受損，州長孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）表示。他說，關鍵港口新羅西斯克（Novorossiysk）是受創最嚴重的地區之一。在鄰近的羅斯托夫地區（Rostov），塔甘羅格市（Taganrog）遭空襲造成1人死亡、3人受傷，也損毀住宅建築、兩家工業企業與一所幼兒園。

這波轟炸發生在總統澤倫斯基於例行晚間全國講話中宣布，基輔與美國及歐洲夥伴進行的和平提案談判已取得進展之後。

澤倫斯基說：「現在結束戰爭的必要步驟可以變得可行。許多正確的要素已在這個框架中被納入考量。」然而，澤倫斯基表示，仍有許多工作要做，並補充說這個過程應該「有尊嚴地」進行。

