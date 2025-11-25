為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中日關係緊繃掀退團潮 矢板明夫：台灣旅客變得更受歡迎！

    2025/11/25 14:44 即時新聞／綜合報導
    日本街景。（路透資料照）

    日本街景。（路透資料照）

    日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引發北京政權不滿，隨後中國呼籲公民勿前往日本旅遊措施。對此，資深媒體人矢板明表示，日本不少景點忽然清淨起來，儘管觀光業者多少有些緊張，不過這個空缺並沒有想像中可怕，反而讓台灣旅客變得更受歡迎。

    矢板明夫昨於臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發文提及，最近日中關係緊繃，旅遊也被波及。中國政府對日本發出了一連串旅遊警示，結果很多中國旅客乾脆取消行程，日本不少景點一下子變得清靜起來。本來日本有些景點相當依賴中國客，觀光業者當然多少有點緊張。不過這個空缺並沒有想像中可怕，反而讓另一群熟悉的旅客變得更受歡迎——「那就是台灣人」。

    台灣人愛去日本大家都知道。東京買東西、大阪吃美食、北海道滑雪、九州泡湯，早就已經是生活的一部分。加上日幣便宜，對台灣人來說，現在正是「不去日本說不過去」的時候。

    也因為中國遊客突然少了很多，台灣旅客的存在變得更明顯，甚至有旅遊業的朋友跟我說，日中關係緊張後，台灣人去日本的需求直接暴衝，現在要訂飛日本的機票真的很難，不少航線都被搶光，這種情況至少會持續到明年四月。

    矢板明夫指出，日本業者之所以特別感謝台灣旅客，原因也很簡單：台灣人被公認是「好客源」。不喧嘩吵鬧、願意排隊、消費習慣穩定，不會給日本商家造成太大負擔。對剛失去大量團客的日本店家來說，台灣客雖然不像中國團那麼「浩浩蕩蕩」，但卻帶來更穩定、更舒心的生意。

    矢板明夫認為，這一波外交風暴，意外讓台灣與日本的關係更「貼近」。不少日本店家表示，中國客減少雖然會影響營收，但看到台灣人還是照常支持，他們心裡真的很感動。有些地方政府甚至開始更積極吸引台灣旅客，推出繁體中文導覽、台灣限定活動，甚至跑來台灣辦宣傳，誠意十足。

    矢板明夫笑說，對台灣人來說，這當然也是好跡象。日本越來越重視台灣市場，代表我們未來去日本旅遊時，可能會看到更多「專為台灣人設計」的活動與設施。不只會更方便，服務也會更貼心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播