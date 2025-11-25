出現了！中國遊客「濟州島拉屎」 禁日令讓韓國網友崩潰了

網友發文並附上照片指出，韓國濟州島漢拏山的登山道上，日前有中國女遊客直接放任小孩隨地便溺。（取自漢拏山國立公園官網）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後造成中日關係緊張，中國實施包含呼籲公民勿前往日本旅遊在內的「禁日令」，讓大量中國遊客轉往南韓旅遊，不過，韓國網友紛紛抱怨指中國遊客非常沒水準；近日更有網友發文並附上照片指出，韓國濟州島漢拏山的登山道上，日前有中國女遊客直接放任小孩隨地便溺，文章一出再度引發韓國網友熱議。

根據《朝鮮日報》報導，日前有韓國網友在漢拏山國立公園官網留言版留言，並附上兩張照片指，今年9月30日他走漢拏山的登山道爬山，觀察到外國遊客明顯比以前要多，最恐怖的是，他目擊一名中國女觀光客，竟把自己約6、7歲大的孩子的褲子脫掉，讓他在步道邊大便。

「她只擦了擦孩子的屁股，就把大便留在那裏走了。」網友表示，他並附上兩張照片作為證明。只見照片中可見一名褲子被脫下的孩子，一旁女觀光客則是拿著衛生紙準備幫忙擦拭屁股。網友也嘆：「真是太讓人失望了。」他強調：「有必要嚴格告知大家，這種不文明的行為會受到懲罰。」

漢拏山國立公園管理單位對此回應，他們會在每條登山路線設立安全指示和規範的公告牌，並且會附上中文警語，另外也會加強巡邏，防止類似事件發生，並在目擊事件發生後即時進行教育與法律處理。

相關貼文近日也被轉貼到韓國各大網路論壇，網友紛紛留言表示：「我的天哪」、「如果他們出國旅行，那他們不都是比較富裕的人嗎？他們到底為什麼會這樣？」、「我的天......我不明白」、「他們是野獸嗎？」、「他們會在旅遊景點標記領地」、「我的天哪，為什麼出國旅行的時候會想這樣做」、「請禁止中國人入境」、「我真的討厭這樣，我快產生反華情緒了，可以禁止他們的免簽嗎」、「這民族性格真的有問題」。

中國對日本發表旅遊禁令以來，已有大量遊客轉往韓國旅遊，韓媒本月中報導相關新聞時，下方就有大量網友留言表示：「不！別來！」、「去其他國家吧，別來韓國」、「還是去日本吧，求求你」；還有網友表示：「我們也可以談談台灣有事，讓他們去別的地方。」

一旁女觀光客拿著衛生紙準備幫忙擦拭屁股。（取自漢拏山國立公園官網）

韓國網友反應。（經Google翻譯，取自韓國網路論壇theqoo）

