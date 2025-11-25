中日交惡香港遭殃！幼教機構親子交流團東京變成都 稱考慮安全

日本東京晴空塔的商業街。（彭博資料照）

中共大動作抵制日本首相高市早苗挺台言論，呼籲中國人暫勿赴日，這波中日交惡也蔓延至香港，繼傳出香港政府也配合暫停與日本駐香港總領事館的官方往來，甚至有香港幼教機構更改原定前往東京的親子交流團行程，改去中國四川成都。

綜合港媒報導，社交平台近傳一張維多利亞教育機構的通告，內容顯示有關「2026親子訪東京教育交流團」行程，該機構宣布原定明年復活節假期期間（2026年4月6至10日）前往日本東京進行年度親子海外交流，但現在將目的地更改為四川成都。

通告解釋，鑑於香港政府近日呼籲，計劃前往日本的香港人需提高警惕並注意安全，同時，香港保安局也已更新了「外遊警示制度」的相關資訊。該機構經審慎評估整體環境的安全及不確定因素後，決定將交流團的目的地改至四川成都，以保障家長及幼兒安全。

機構又說，期望透過這次交流團，讓幼兒與家長在安全愉快的環境中，獲得珍貴的文化交流與成長體驗。

該則通告引起香港網友憤怒，有人表示「東京變成都，睇到想爆粗！」「某財閥旗下的維多利亞幼稚園盡顯愛國心，拉隊走人，帶領大家體驗煮水煮魚、川味米線，forget about 刺身、拉麵。」另有網友嘲諷「DNA 配對計劃」「順便抽個血」「幾好，有panda」「成田機場變成都機場」，還有網友質疑「收東京價改去四川？」

香港維多利亞教育機構的學校通告。（擷取自臉書帳號「中環十一少」）

