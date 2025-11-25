澳洲參議員穿罩袍出席議會 遭批公然展現種族主義

澳洲參議員漢森24日因在議會身穿罩袍而引發眾怒。（美聯社）

曾力推禁止穆斯林服飾法案的澳洲參議員漢森（Pauline Hanson）24日因在議會身穿罩袍（burka）引發眾怒。由於她拒絕脫下罩袍，參議院的議事程序被迫中止。

根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，來自澳洲昆士蘭州、隸屬於反移民政黨「一國黨」（One Nation）的參議員漢森，試圖提出禁止在公共場合佩戴全臉遮蓋物的法案。她提出的法案24日遭其他議員阻止後不久，她穿著黑色罩袍再次出現於議會。

來自新南威爾斯（New South Wales）的穆斯林綠黨參議員法魯奇（Mehreen Faruqi），指責漢森是個種族主義者，公然展現種族主義。來自西澳大利亞州的獨立參議員佩曼（Fatima Payman）指出，漢森的舉動「令人不齒」。

澳洲外交部長、參議院政府領袖黃英賢（Penny Wong）聲稱，漢森此舉並不尊重人。她譴責漢森不配當澳大利亞參議員，並提出動議要求暫停漢森的議員資格，理由是她拒絕脫下罩袍。

漢森則在Facebook上發文稱「如果他們不想讓我穿罩袍，那就禁止穿罩袍。」

值得注意的是，這並非漢森首次穿著罩袍出席議會，她2017也曾穿著罩袍參加議會。

另外漢森2016年因在澳洲參議院的首次演講中主張澳洲面臨「被穆斯林淹沒」的危險而受到批評。

