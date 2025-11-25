為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲參議員穿罩袍出席議會 遭批公然展現種族主義

    2025/11/25 11:14 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲參議員漢森24日因在議會身穿罩袍而引發眾怒。（美聯社）

    澳洲參議員漢森24日因在議會身穿罩袍而引發眾怒。（美聯社）

    曾力推禁止穆斯林服飾法案的澳洲參議員漢森（Pauline Hanson）24日因在議會身穿罩袍（burka）引發眾怒。由於她拒絕脫下罩袍，參議院的議事程序被迫中止。

    根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，來自澳洲昆士蘭州、隸屬於反移民政黨「一國黨」（One Nation）的參議員漢森，試圖提出禁止在公共場合佩戴全臉遮蓋物的法案。她提出的法案24日遭其他議員阻止後不久，她穿著黑色罩袍再次出現於議會。

    來自新南威爾斯（New South Wales）的穆斯林綠黨參議員法魯奇（Mehreen Faruqi），指責漢森是個種族主義者，公然展現種族主義。來自西澳大利亞州的獨立參議員佩曼（Fatima Payman）指出，漢森的舉動「令人不齒」。

    澳洲外交部長、參議院政府領袖黃英賢（Penny Wong）聲稱，漢森此舉並不尊重人。她譴責漢森不配當澳大利亞參議員，並提出動議要求暫停漢森的議員資格，理由是她拒絕脫下罩袍。

    漢森則在Facebook上發文稱「如果他們不想讓我穿罩袍，那就禁止穿罩袍。」

    值得注意的是，這並非漢森首次穿著罩袍出席議會，她2017也曾穿著罩袍參加議會。

    另外漢森2016年因在澳洲參議院的首次演講中主張澳洲面臨「被穆斯林淹沒」的危險而受到批評。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播