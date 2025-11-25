為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川習通話掀熱議 王丹揶揄：北京拿日本沒辦法只好找美國

    2025/11/25 12:11 即時新聞／綜合報導
    習近平（左）與川普（右）。（法新社）

    習近平（左）與川普（右）。（法新社）

    中國國家主席習近平昨晚與美國總統川普通話，傳除談論烏克蘭議題外，「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場」。對此，中國社運人士王丹揶揄，「擺明了就是向美國告日本的狀，這等於承認了美國在亞洲的影響力，並承認中國對日交涉無效，拿日本沒辦法」。

    王丹今日於臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」發文笑說，「習近平致電川普，擺明了就是向美國告日本的狀」。

    王丹認為，這等於承認了美國在亞洲的影響力，承認中國對日交涉無效，拿日本沒辦法。「你什麼時候見過美國跟墨西哥有貿易衝突，然後美國總統給習近平打電話的？因為中國的影響力到不了美洲大陸嘛。所以，習近平打電話告狀，其實是外交上的敗筆」。

    不少網友看貼文後紛紛留言，有人說「在政治的現實上，誰先撥了這個電話，就是認輸了」、「習近平在無法威嚇日本，又看到俄羅斯無力進攻，傾向和談；趕緊找川普通電話，好壯大自己，找台階。躲在老虎的背後，就是中國習小皇」、「小學生反應就是如此：老師，旁邊的同學不讓我欺負人」。

