兵臨城下？美參謀首長密訪委內瑞拉鄰邦 馬杜羅狂喊：我們是無敵的

美軍最高將領、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）預定25日訪問委內瑞拉鄰國「千里達及托巴哥」。（美聯社資料照）

在美國將委內瑞拉「太陽卡集團」（Cartel de los Soles）列為恐怖組織後，美軍部署行動進一步逼近。法新社報導，美軍最高將領、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）預定於週二（25日）訪問委內瑞拉鄰國「千里達及托巴哥」（Trinidad and Tobago）。該國距離委內瑞拉海岸最近處僅約11公里，且近期才剛接待美軍進行演習，此行被視為華府對馬杜羅政權「極限施壓」的最新訊號。

雖然美軍宣稱凱恩此行聚焦於「反制非法販運」，但時機點極為敏感。隨著美國在加勒比海部署史上最大規模的航母戰鬥群與部隊，外界普遍猜測川普總統正計畫推翻馬杜羅政權。

請繼續往下閱讀...

面對美方將其指控為販毒首腦並懸賞5000萬美元，馬杜羅在24日的電視節目中雖未直接提及「恐怖組織」一事，但語氣強硬地重申委內瑞拉將保持勝利。他高喊：「無論他們做什麼、在哪裡做、怎麼做，都無法擊敗委內瑞拉。我們是無敵的（We are invincible）。」

不過，委內瑞拉外交部稍早發布聲明，駁斥美方指控是「荒謬的謊言」，意在為「非法的軍事干預」鋪路。

6家航空停飛 FAA發出警示

緊張局勢已對民航安全造成實質衝擊。由於擔心軍事活動升級，上週六已有6家航空公司宣布取消飛往委內瑞拉的航班。美國聯邦航空總署（FAA）23日更發布警示，呼籲民航機在委內瑞拉空域應「保持謹慎」，理由是當地的安全局勢惡化及軍事活動加劇。

值得注意的是，美軍自9月以來在海上發動的掃毒攻擊已造成至少83人死亡。然而，法新社指出，美方至今尚未公開任何證據證明被擊沉的船隻上載有毒品。專家警告，即便目標被證實為毒販，美軍的攻擊行動在國際法上仍可能屬於非法，華府內部也開始擔憂軍方恐有觸法之虞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法