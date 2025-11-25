為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    驚悚瞬間曝！深夜遇大棕熊暴衝而來 駕駛嚇壞想倒車打到空檔

    2025/11/25 11:48 即時新聞／綜合報導
    日有民眾深夜開車時，在路上遇到大型棕熊，熊見狀立刻朝車子衝過來。（圖擷自X）

    日本今年熊出沒頻繁，除了本州黑熊屢傳傷人事件外，北海道棕熊也經常發生與人近距離接觸事件，近日有民眾深夜開車時，在路上遇到大型棕熊，熊見狀立刻朝車子衝過來，駕駛嚇到差點來不及倒車，驚悚瞬間也都被記錄下來。

    綜合媒體報導，當地時間23日深夜，在北海道歌志內市，1名女駕駛深夜在路上開車時，突然看到路上有1大2小總共3頭熊在路上，約2公尺長的母熊為保護幼熊，立刻朝車子暴衝而來，駕駛尖叫好可怕牠要衝過來了，在副座的女兒還問「要不要打給警察？」

    駕駛事後受訪時表示，在當地住了46年，第一次遇到，她指出：「當下太害怕了，倒檔打不進去，一下子打到空檔、一下又打錯檔」，如果沒倒車成功可能真的會被攻擊，而且後方還是懸崖，如果熊真的持續追擊，可能無處可逃了。

    所幸母熊往前衝威嚇後，就回到幼熊身邊，3熊消失在黑夜之中。

