高市結束G20峰會返國 共同社：日中無接觸

日本首相高市早苗24日結束在南非出席G20峰會行程，搭乘專機返回東京羽田機場。（法新社資料照）

日本首相高市早苗24日結束在南非出席二十國集團（G20）峰會行程，搭乘專機返回東京羽田機場。共同社報導，峰會期間高市與中國國務院總理李強沒有任何接觸機會，日中關係修復前景不明。

日本首相高市早苗日前在國會表示，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，中國對此番言論強烈不滿，並以鋪天蓋地的文攻進行反日宣傳。

請繼續往下閱讀...

報導稱，高市將於本月26日參加就任後的首次黨首會議，可能被要求說明後續如何因應。

G20峰會期間，高市主張實現自由公正的國際經濟秩序、「自由開放的印度太平洋」至關重要。與此同時，高市還出席了多場個別會談，在考量中方動向後，與印度總理莫迪（Narendra Modi）確認合作。

高市與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也分別商定在安全領域展開合作；在與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的會談上，高市表示有意攜手打造礦物資源供應鏈。

高市還與南韓總統李在明會晤，確認繼續展開領袖互訪的「穿梭外交」。在與明年七國集團（G7）輪值主席國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的會晤中，高市稱願保持密切合作。此外，高市還出席了俄烏和平問題相關國家領袖會議。

報導稱，改善日中關係可能尚需時日。高市出發赴南非前曾接受採訪表示，「對於對話持開放態度，沒有採取關上門之類的做法」，但日本徵詢明年1月舉行日中韓領袖會談的意向，北京已拒絕，短期內領袖對話希望渺茫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法