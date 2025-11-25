艾普斯坦案大陪審團資料再成焦點 美國司法部要求公開

美國司法部再次要求公開已故「富商淫魔」艾普斯坦案的大陪審團資料。（路透檔案照）

美國司法部再次要求公開已故「富商淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的大陪審團資料。由紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）簽署的文件指出，國會在上週批准公開調查資料時明確表示，法院紀錄也應予以公開。

根據《衛報》（The Guardian）報導，美國司法部表示，國會的行動推翻了現有法律，允許公開大陪審團的紀錄。但曼哈頓聯邦法院的伯曼（Richard Berman）法官曾駁回川普政府先前要求公開大陪審團紀錄的請求，並指出有「重大且令人信服的理由」來拒絕請求。

請繼續往下閱讀...

伯曼8月指出，70頁的大陪審團紀錄和附件，包括1份PowerPoint簡報、4頁的通話紀錄以及來自受害者及其律師的信件，相較於政府已經擁有的艾普斯坦資料來說，顯得微不足道。

伯曼在該裁決中聲稱，政府擁有10萬頁愛普斯坦文件和資料，遠遠超過了70頁的大陪審團資料。伯曼還說，要求大陪審團公開紀錄的請求像是「轉移注意力的手段」，目的是推遲公開政府擁有的文件。

伯曼表示，文件可能對受害者的安全和隱私造成威脅，所以對其進行保密。

值得注意的是，1項關於公開與艾普斯坦共謀者麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）相關的大陪審團證詞的類似請求也被駁回。曼哈頓聯邦法院法官恩格爾梅耶（Paul Engelmayer）表示，政府要求公開的舉動是暗示大陪審團資料充滿關於艾普斯坦、麥克斯威爾或同夥的未公開資訊，但事實並非如此。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法