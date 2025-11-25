北海道沒有中國人了？函館老闆笑回：完全沒問題 台灣客人很多

日本北海道函館的店家表示，生意實際上不受中國觀光客影響。（擷取自札幌電視台影片）

中共粗魯反制日本首相高市早苗挺台言論，除透過喉舌詆毀威嚇日本，還禁止民眾赴日旅遊等，不過，日本官民絲毫未受影響，尤其熱門景點北海道依舊人潮洶湧，更有函館朝市店家表示，在疫情前就不是只靠中國客人，本來就有來自很多國家的觀光客，還有「很多來自台灣的旅客」。

《STVニュース北海道》 24日報導，中國政府呼籲民眾不要前往日本旅行已過去10天，但在北海道札幌市豐平區「羊之丘展望台」依舊到處都是遊客，熱鬧非凡。對於外界關心若中國遊客大減是否衝擊生意？當地店家笑著回應，「幾乎完全沒有影響。函館朝市在疫情之前就不是只靠中國客人，本來就有來自很多國家的觀光客。」

另一名業者則說，「我自己的店是沒什麼差別，我們有很多來自台灣的顧客。」當記者追問業者生意收入呢？業者笑回，「OK的」。

現場有許多來自台灣的觀光客也熱情受訪回應，「我們從台灣來！日本真的很棒！」報導指出，目前包括來自台灣等地的遊客穩定成長，中國的影響相對有限。

日本北海道函館的店家表示，來自台灣的客人很多。（擷取自札幌電視台影片）

