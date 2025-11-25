讓位也要談判？ 紐約地鐵老婦「掏錢求座位」畫面震驚全網

紐約地鐵一名婦人希望其他乘客讓座，並從口袋掏出鈔票。（本報合成，擷取自@Breaking911/X）

台灣的優先席（博愛座）爭議時常引爆論戰，但在美國紐約地鐵，一場「用錢求座位」的離奇場面同樣掀起巨大討論，一名老婦因無座可坐，竟在車廂內高聲求助，甚至願意「掏出所有口袋裡的錢」換一個位子。

近期社群平台「X」瘋傳一段影片，表示紐約地鐵上一位婦人揹著大袋重物，站在過道苦苦請求：「先生女士們，有人願意讓座嗎？我需要座位！我會把口袋裡所有的東西給你們！」

請繼續往下閱讀...

一旁乘客甚至回喊：「少廢話，你給錢啊！」她也立刻回答：「我會給錢！」接著真的掏出美金紙鈔，卻仍無人起身。她還試圖請其他乘客拿下耳機聽她說話，但列車上依舊沒人願意讓出座位，目前也不清楚她最後是否順利找到座位坐下。

影片曝光後，網路上議論兩極。有不少人替老婦感到心酸：「她不該需要開口詢問，這些乘客真可恥」、「這實在令人難過，也令所有仍坐在座位上的人感到羞恥。」、「看著一位老婦人不得不開口請求，甚至主動提出付錢！只為換取一個座位，仍令人震撼不已」、「目睹一位老婦人擠在滿載的列車上乞求座位，令人心碎。這不是政治問題，而是最基本的人性。一個無法尊重長者的社會，正逐漸迷失方向。」

也有人直批紐約地鐵亂象不斷，「戲劇性事件上演不停」，但也有人冷回：「可悲的是，她在地鐵上炫富卻沒被搶劫，這倒算是她的幸運」、「我還是不會讓給她，會看她一路站下去。」、「哎呀，要是有人出錢買我的座位，我絕對收下。一百塊，拜託了，謝謝」。

A video from a packed NYC subway shows an elderly woman carrying a bag, asking people to give her their seat. She even resorts to offering money for the seat.



pic.twitter.com/bxs0CQ9Crl — Breaking911 （@Breaking911） November 21, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法