川普報復踢鐵板！法官駁回FBI前局長柯米、紐約檢察長起訴案

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James，左）與前FBI局長柯米（James Comey，右）遭川普政府刑事起訴案，被聯邦法官以檢察官任命違法為由駁回，重挫川普的政治清算行動。（路透資料照）

美國總統川普清算政敵的行動遭遇重大司法挫敗。一名聯邦法官週一（24日）駁回了針對聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）與紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的刑事訴訟，理由是負責提起這些指控的川普親信檢察官任命程序違法。

法新社報導，聯邦地區法官柯里（Cameron Currie）在裁決中指出，由川普挑選的臨時聯邦檢察官赫利根（Lindsey Halligan），其任命違反了美國法律，因此她所簽署與提出的一切起訴文件均屬無效。赫利根被法官描述為「缺乏檢控經驗的前白宮助理」，她是在前任檢察官因「證據不足」拒絕起訴而辭職後，由司法部長邦迪（Pam Bondi）強行安插接手。

檢察官任命違法 起訴書無效

64歲的柯米於今年9月被控向國會做出虛假陳述及妨礙國會程序；曾成功起訴川普詐欺的民主黨籍檢察長詹樂霞，則在10月被控銀行詐欺與向金融機構做出虛假陳述。這兩起案件普遍被視為共和黨籍總統川普對政治對手的報復。

柯里法官裁定，由於赫利根的前任也是代理職，依據美國法律不得連續指派兩位臨時檢察官，因此赫利根並無合法權力提出起訴。法官雖駁回案件，但裁定為「無偏見駁回」（dismiss without prejudice），這意味著司法部理論上仍可重新提告，不過柯米案的追訴期可能已經屆滿。

針對判決結果，柯米在Instagram發文痛批這是一場「基於惡意與無能」的訴訟，並強調：「這傳遞了一個訊息：美國總統不能利用司法部來對付他的政治敵人。」詹樂霞也表示將繼續無畏地面對這些毫無根據的指控。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則反擊稱司法部將會上訴，並譏諷柯米「最好別高興得太早」。

自今年1月上任以來，川普已採取多項措施整肅異己，包括清洗被視為不忠的官員、針對曾起訴他的法律團隊，甚至切斷部分大學的聯邦資金。除了柯米與詹樂霞，川普的前國家安全顧問波頓（John Bolton）近期也被控洩漏機密資訊；五角大廈更透露正考慮對呼籲軍隊抗命的民主黨參議員凱利（Mark Kelly）進行軍法審判。

