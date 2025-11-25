川普主動致電談及美中通話內容 高市早苗：確認日美緊密合作

日本首相高市早苗今日（25日）也已經和川普進行對談，高市早苗表示，此次通話確認了「日美兩國的緊密合作關係」。（美聯社）

中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通電話，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題，後續川普在社群發文提及此事，則是對台灣隻字未提，日本首相高市早苗今日（25日）也已經和川普進行對談，雙方針對相關議題進行討論。

綜合日媒報導，高市早苗今日在首相官邸回覆記者詢問時表示，今日稍早她和川普進行電話會談，在電話中，川普向她說明了包括美中領袖通話在內的美中關係情況。高市早苗也特別提到，通話要求是由川普方面所提出的；針對此次通話，高市早苗表示「確認了日美兩國的緊密合作關係」。

中國《新華社》指出，習近平在電話中提及「『台灣回歸中國』是戰後國際秩序重要組成部分」，向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場。不過川普後續在社群平台發文「真實社群」（Truth Social）時，並沒有提到台灣，僅提及兩人10月底會晤時討論的議題，並說他有可能在明年4月訪問中國。

